Comune di Noci: la Biblioteca comunale cresce e si conferma motore di cultura e inclusione

Comune di Noci: la Biblioteca comunale si espande, promuove la lettura e rafforza il suo ruolo culturale e sociale

Come di consueto, anche quest'anno la Biblioteca comunale ha elaborato i dati statistici relativi all’attività svolta nel 2024. Il servizio bibliotecario intitolato a mons. Anastasio Amatulli (1920-1967), il cui ruolo educativo e sociale è sancito dallo Statuto del Comune di Noci, ha continuato a operare nel rispetto dei principi sanciti dal Manifesto IFLA-UNESCO per le biblioteche pubbliche. Tale documento sottolinea il valore della biblioteca come “porta d’accesso locale alla conoscenza” e come strumento essenziale per favorire l’apprendimento permanente, l’autonomia nelle decisioni e la crescita culturale, sia individuale che collettiva. In linea con questa missione, la Biblioteca si è impegnata a garantire a tutti un accesso equo e libero alle risorse, promuovendo un uso consapevole dei diritti di cittadinanza.

Nel corso dell'anno, la Biblioteca è rimasta aperta per un totale di 249 giorni, registrando 3.181 consultazioni in sede e 2.977 prestiti a domicilio. Il servizio di prestito è stato utilizzato da 410 utenti, di cui 143 uomini e 267 donne, con una distribuzione per fasce d’età che vede il 34,9% degli utenti sotto i 14 anni, il 4,6% tra i 15 e i 19 anni, l’11% tra i 20 e i 29 anni, il 12,9% tra i 30 e i 39 anni e il 36,3% oltre questa soglia. L’età media degli utenti si attesta a 31,8 anni, con il più giovane di appena 4 anni e il più anziano di 90.

Gli studenti rappresentano la categoria più numerosa tra i fruitori del prestito (48,5%), seguiti da lavoratori dipendenti (19,5%), autonomi (8,3%), disoccupati (2,4%) e altre categorie come casalinghe e pensionati (21,2%). Un totale di 43 utenti proveniva da comuni limitrofi, con una presenza più marcata da Putignano (11), Alberobello (7) e Conversano (4), mentre i restanti appartenevano a 18 comuni diversi. Per quanto riguarda i materiali richiesti, più della metà dei 2.977 prestiti riguardava libri per bambini e ragazzi (1.533 unità), seguiti dai volumi di letteratura, tra saggi, romanzi e poesie (837).

La Biblioteca ha inoltre fornito un servizio attivo di prestito interbibliotecario (ILL) e fornitura di documenti (DD), con 133 richieste soddisfatte per utenti locali grazie alla collaborazione con altre biblioteche, e 38 documenti concessi in prestito a utenti di istituzioni esterne. Il patrimonio documentario ha superato le 55.000 unità, con 1.555 nuove acquisizioni nel 2024, di cui 379 acquistate e 1.176 donate. Tutti i nuovi volumi sono stati catalogati elettronicamente e inseriti negli OPAC del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e del Polo SBN “Terra di Bari”, portando a oltre 35.000 le opere della Biblioteca presenti nell’indice nazionale.

Al di là dei numeri, l’importanza del servizio bibliotecario si misura anche attraverso i canali di assistenza e informazione meno immediatamente quantificabili, come il supporto fornito via telefono, e-mail e social media. La pagina Facebook della Biblioteca, a fine anno, contava più di 3.500 follower. Inoltre, la Biblioteca ha promosso la lettura e la cultura attraverso numerose iniziative realizzate in collaborazione con istituzioni, associazioni e scuole, tra cui visite guidate, laboratori, presentazioni di libri e incontri del circolo dei lettori.

Nonostante le risorse economiche e umane limitate, l’Amministrazione comunale continua a sostenere con convinzione la Biblioteca, riconoscendola come un presidio fondamentale per contrastare le disuguaglianze e la povertà educativa e per promuovere il welfare culturale. A conferma di questo impegno, il Comune di Noci ha ottenuto nuovamente la qualifica di “Città che legge” dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) per il triennio 2024-2026.

Il direttore Giuseppe Basile coordina le attività con il supporto dei volontari del Servizio Civile Universale nell’ambito del progetto “In Reading” e, da aprile 2024, di due operatrici della Cooperativa sociale SoleLuna di Bitritto. Grazie a queste collaborazioni, la Biblioteca ha potuto estendere l’apertura pomeridiana anche ai lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo agli utenti la possibilità di usufruire della sala studio al piano terra.

Infine, la Biblioteca continua a investire nelle risorse digitali. Attraverso il portale “Terra di Bari Guest Card-Polo SBN Terra di Bari-Risorse digitali in rete”, gli utenti possono accedere gratuitamente alla piattaforma MLOL (MediaLibraryOnline), che mette a disposizione il prestito di e-book, la consultazione online di periodici nazionali e internazionali, l’archivio del Corriere della Sera, l’ascolto di audiolibri e brani musicali, oltre alla possibilità di vedere film in streaming.