Comune di Noci: la Chiesa Madre riapre con i fiscoli decorativi in Piazza Plebiscito

Comune di Noci: riapre la Chiesa Madre dopo i restauri, Piazza Plebiscito si illumina con i fiscoli decorativi sostenibili

Sabato 14 dicembre, dopo circa due anni di restauri, la Chiesa Madre di Noci riaprirà finalmente le sue porte alla comunità. Per celebrare l’importante evento, Piazza Plebiscito e la via antistante sono state arricchite da una suggestiva installazione di “fiscoli decorativi” ispirati al rosone della chiesa. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione di Promozione Sociale Lavori dal Basso - ETS.

I fiscoli, elementi decorativi tradizionali reinterpretati in chiave sostenibile, sono stati realizzati con materiali riciclati per promuovere un messaggio di rispetto ambientale. La scelta dei materiali e il design sottolineano un dialogo tra tradizione e innovazione, esaltando l’identità storica e culturale della comunità nocese.

Il sindaco Francesco Intini ha dichiarato: "Abbiamo voluto arricchire questo importante momento con un’installazione temporanea che richiama uno degli elementi della facciata della nostra chiesa e che richiama alla memoria il legame della nostra comunità alla terra. I fiscoli vogliono rappresentare un ponte tra passato e presente, un simbolo di continuità e di appartenenza alla nostra storia e che coinvolge alla partecipazione, in questa speciale occasione, tutta la comunità".

La cerimonia di riapertura della Chiesa Madre rappresenta un evento di grande valore per la città, un’occasione unica per riscoprire un luogo simbolo e per celebrare insieme un momento di forte significato storico e culturale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa giornata memorabile.