Comune di Noci: chiusa la conferenza per l’adeguamento del PRG al PPTR

Comune di Noci: conclusa la conferenza dei servizi per l’adeguamento del Piano Regolatore Generale al PPTR

Il Comune di Noci ha finalmente completato l'adeguamento del proprio Piano Regolatore Generale (PRG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, approvato nel 2015. Questo adeguamento, essenziale per la pianificazione paesaggistica del territorio, segna un importante passo avanti per il Comune. Dopo l'adozione preliminare del piano da parte del Consiglio Comunale nella scorsa legislatura, l'Assessorato alla Tutela e Valorizzazione del Territorio ha avviato le procedure necessarie per ottenere l'approvazione definitiva.

Dopo dieci lunghi e complessi incontri, iniziati il 14 febbraio e conclusi il 13 giugno 2024 con la sottoscrizione dell'ultimo verbale, la conferenza dei servizi ha finalmente chiuso l'iter di adeguamento. Agli incontri hanno partecipato, oltre al Comune di Noci, anche la Regione Puglia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con i referenti del Segretariato Regionale.

Ora la procedura prosegue verso l'approvazione definitiva, con il ringraziamento ai funzionari e dirigenti della Regione Puglia, del Ministero e ai tecnici incaricati dell'adeguamento. Un particolare ringraziamento va al Consigliere Regionale delegato Stefano Lacatena per il suo contributo e supporto, nonché all'Arch. Vincenzo Lasorella, dirigente di settore, e all'Arch. Gianfrate. Anche l'Assessore Stanislao Morea e il Sindaco Francesco Intini hanno partecipato attivamente agli incontri, insieme ai tecnici dell'ufficio urbanistica e paesaggio del Comune di Noci.

"Sono estremamente soddisfatto dei progressi fatti finora. Questo adeguamento rappresenta un passo cruciale per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato attivamente a questo processo, dimostrando grande impegno e dedizione. Il nostro obiettivo è garantire uno sviluppo urbanistico armonioso che rispetti le bellezze paesaggistiche di Noci. Con la conclusione di questo iter, potremo finalmente dotarci di uno strumento pianificatorio allineato alle più recenti normative regionali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso del nostro patrimonio culturale e naturale", ha commentato il Sindaco Francesco Intini.

L'Assessore Stanislao Morea, ha aggiunto: "L'adeguamento del PRG al PPTR è stata una delle priorità di questo assessorato. Appena insediato, il 3 luglio 2023, dopo due giorni ero già in Regione per un incontro con l'Arch. Vincenzo Lasorella, dirigente del settore, e con il Consigliere delegato, Avv. Stefano Lacatena per la verifica dello stato dell’arte di tale iter procedurale. Questa celerità dimostra quanto fosse prioritario per noi completare una procedura ferma e non ancora conclusa. A tal proposito, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, compresi i colleghi della scorsa consiliatura".