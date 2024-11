Comune di Noci, concluso con successo il Concorso “Noci in Fiore 2024"

Comune di Noci, Concorso “Noci in Fiore 2024”: pubblicata la graduatoria dei vincitori

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 del Concorso “Noci in Fiore”, un’iniziativa promossa dal Comune di Noci con l’obiettivo di rendere gli spazi urbani del paese più accoglienti e decorativi. Il progetto ha coinvolto attivamente i cittadini, invitandoli a contribuire all’abbellimento di balconi, finestre, davanzali, terrazzi e giardini privati attraverso l’uso di composizioni floreali.

L’Amministrazione comunale ha voluto premiare i partecipanti che si sono distinti per la creatività e l’armonia delle loro realizzazioni, valorizzando il loro impegno nella cura delle piante e nella scelta di accostamenti cromatici originali e di essenze a fioritura duratura. Le opere sono state valutate da una giuria nominata dal Comune, che ha apprezzato in particolare l’elegante fusione tra il verde privato e l’arredo urbano. I partecipanti che hanno raggiunto i punteggi più alti, come previsto dal regolamento, riceveranno agevolazioni sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) per l’anno 2024.

L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno partecipato a “Noci in Fiore 2024” per il loro impegno e per aver contribuito a migliorare l’aspetto della città. Questa iniziativa vuole essere un invito a proseguire nel tempo, affinché la bellezza e i colori delle piante continuino a dare valore ai luoghi che viviamo ogni giorno.