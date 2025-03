Comune di Noci: contrasto agli errati conferimenti dei rifiuti delle utenze non domestiche

Comune di Noci, svolto un incontro per affrontare il problema degli errati conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche

Nei giorni scorsi, su iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente, si è svolto un incontro presso la sede municipale di via Sansonetti, con l’obiettivo di affrontare la problematica degli errati conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche. L’evento ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e rappresentanti delle categorie economiche, sottolineando l'importanza del tema per l’intera comunità.

Presenti all’incontro il Sindaco Francesco Intini, l’Assessore all’Ambiente Natale Conforti, l’Assessora al Bilancio Antonella Recchia, il Consigliere Comunale con delega al Commercio Luciano Bianco, oltre ai referenti dell’Ufficio Ambiente, della Polizia municipale e della ditta Navita. A rappresentare le associazioni di categoria, erano presenti Antonio Quarato per la Confartigianato Noci, Nicolò Corleto per Confcommercio e Onofrio Maellaro per Coldiretti.

Nonostante il servizio di raccolta differenziata porta a porta sia attivo da otto anni, si registrano ancora conferimenti scorretti da parte di alcune attività commerciali e produttive, con particolare riferimento alla frazione indifferenziata. Questo comportamento non solo compromette l’efficacia del servizio, ma genera un aumento dei costi di gestione, ricadendo sull’intera collettività.

Durante l’incontro è emersa la necessità di un monitoraggio più incisivo per verificare il rispetto delle norme di conferimento. In caso di irregolarità, l’Amministrazione comunale, con il supporto della Polizia municipale e della ditta incaricata della raccolta, ha confermato l’intenzione di applicare sanzioni, in conformità con il regolamento vigente.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di sensibilizzazione e controllo, volto a migliorare il servizio di raccolta differenziata e a garantire un maggiore rispetto delle norme ambientali. Le associazioni di categoria si sono dette disponibili a collaborare per informare adeguatamente gli esercenti e i titolari di attività, promuovendo buone pratiche e un comportamento più responsabile nella gestione dei rifiuti.

L’impegno congiunto tra istituzioni, operatori del settore e associazioni di categoria rappresenta un passo fondamentale per garantire un sistema di raccolta più efficiente e sostenibile, a beneficio di tutta la comunità.