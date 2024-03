Comune di Noci: in programma giovedì 21 l'incontro 'Intorno al Well Fare'

Comune di Noci organizza giovedì 21 l'incontro 'Intorno al Well Fare', dedicato al dialogo aperto sui bisogni della comunità

Giovedì 21 marzo, alle 18:00, nella Sala Consiliare di via Porta Putignano, si terrà un incontro intitolato "Intorno al Well Fare", un'importante iniziativa dedicata al benessere della nostra comunità. Questo evento, promosso dal Comune di Noci su proposta dell'Assessora al Welfare, Francesca Tinella, gode del patrocinio della Regione Puglia e dell'Ordine degli Assistenti Sociali. I partecipanti avranno la possibilità di ottenere crediti formativi professionali. Il welfare rappresenta un pilastro fondamentale per la vita collettiva, essendo un vasto ambito il cui obiettivo principale è garantire e promuovere il benessere di tutti i membri della comunità. L'incontro sarà un'opportunità per approfondire temi cruciali, scambiare idee e riflessioni, e comprendere meglio come il welfare possa fungere da motore di benessere e sviluppo per la nostra comunità.

Per i saluti istituzionali interverranno Francesco Intini, sindaco di Noci, Lucia Parchitelli, Consigliera regionale della Puglia, e Filomena Matera, Presidente degli Ordini degli Assistenti Sociali Croas Puglia. Il panel dei relatori sarà composto da figure autorevoli del settore, tra cui Pamela Giotta, Dirigente dell'ambito territoriale di Putignano, Angela Lacitignola, Responsabile del Cav Noci, Alina Liuzzi, Responsabile del Welfare del Comune di Noci, Valentina Romano, Direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, e Anita Giotta, Coordinatrice dell'ambito territoriale di Putignano. L'incontro sarà moderato da Francesca Tinella, assessora al Welfare del Comune di Noci, e Gianmarco Sansolino, giornalista di Antenna Sud. Questo appuntamento si preannuncia come un momento di confronto sulle migliori pratiche per il benessere e sulle strategie più efficaci per rispondere alle esigenze dei cittadini.