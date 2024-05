Comune di Noci mette all'asta beni immobili: al via il 2° esperimento

Comune di Noci annuncia il 2° esperimento per la vendita tramite asta di beni immobili

Il Comune di Noci, Città Metropolitana di Bari, ha annunciato un avviso pubblico di vendita all'asta dei suoi beni immobili di proprietà comunale. Questo annuncio fa seguito alla Deliberazione Consiliare n. 20 del 08/08/2023 e alla Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 14/07/2023, nonché alla Determinazione del Settore Patrimonio n. 2185 del 14/12/2023. L'avviso pubblico è stato emanato in conformità alle disposizioni della Legge n. 783 del 24/12/1908, del R.D. n. 454 del 17/06/1909, del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e del R.D. n. 827 del 23/05/1924.

Il Comune di Noci ha approvato il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari nel Bilancio di Previsione 2023/2025, identificando i beni immobili di proprietà comunale da cedere. Tuttavia, l'avviso pubblico di vendita all'asta dei beni immobili, pubblicato il 19/12/2023 con scadenza il 19/01/2023, è andato deserto. Dunque, il giorno 28/06/2024, con inizio alle ore 10:00 presso l'Aula Consiliare della Sede Municipale di Via G. Sansonetti, n.15, si terrà un'asta pubblica in unico incanto dei beni immobili di proprietà del Comune di Noci. Gli immobili oggetto dell'asta sono i lotti T01, T02, T03, T04 ed F01.

Lotto T01: Terreno agricolo sito in Noci, Fg. 63, p.lla 60, Cat. Pascolo, classe 3, ha 00.14.10; prezzo a base d'Asta: 1.800,00 euro. Lotto T02: Terreno agricolo sito in Noci, Fg. 63, p.lla 61, Cat. Pascolo, classe 3, ha 00.17.20; prezzo a base d'Asta: 2.160,00 euro. Lotto T03: Terreno agricolo sito in Noci, Fg. 5, p.lla 664 (area comunale, lotto 12, comparto 2, zona C/3), Cat. Seminativo, ha 00.09.15, zona C/3 di espansione, proprietà 710/1000; prezzo a base d'Asta: 15.778,26 euro. Lotto T04: Terreno agricolo sito in Noci, Fg. 5, p.lla 661 (area comunale, lotto 12, comparto 2, zona C/3), Cat. Seminativo, ha 00.00.35, zona C/3 di espansione, proprietà 710/1000; prezzo a base d'Asta: 603,54 euro. Lotto F01: Immobile sito in Noci, Via Vincenzo Guerra, Piano T, Fg. 42, p.lla 1751, sub. 9, Cat. A/10, classe U, sup. catastale 60 mq.; prezzo a base d'Asta: 70.200,00 euro.

È importante notare che alcuni dei beni sono attualmente occupati, mentre altri sono liberi da vincoli urbanistici. La vendita avverrà mediante procedura di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento o uguali rispetto al prezzo posto a base d'asta, escludendo offerte al ribasso. Per partecipare all'asta, gli interessati devono presentare una domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07/06/2024. La vendita avverrà con procedura di asta pubblica, da esperirsi a mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d'asta. È richiesto il versamento di un deposito cauzionale a garanzia della serietà dell'offerta, per un importo pari al 10% del prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'offerente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d'asta. In caso di aggiudicazione, il pagamento a saldo del prezzo di vendita dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la data comunicata per l'atto di rogito di compravendita. Per ulteriori dettagli e informazioni, gli interessati possono consultare la documentazione di gara presso la sezione “Albo Pretorio” del sito internet istituzionale del Comune di Noci. Il Responsabile del procedimento è l'ing. Francesco Parchitelli, Responsabile del 6° Settore Patrimonio e Appalti.