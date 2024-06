Comune di Noci: modifiche temporanee alla viabilità in Contrada Marangi

Comune di Noci: dal 15 giugno al 24 agosto previste modifiche temporanee alla viabilità in Contrada Marangi

Il Comune di Noci informa che, a partire dal 15 giugno 2024 fino al 24 agosto 2024, saranno in vigore delle modifiche temporanee alla viabilità su strada comunale Contrada Marangi come da Ordinanza Nr. 65 dell’11/06/2024. Questi provvedimenti sono stati necessari per consentire i lavori di messa in sicurezza della strada e garantiranno la sicurezza sia degli operatori che degli utenti della strada.

Durante questo periodo, la circolazione in Contrada Marangi sarà vietata a tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti. Inoltre, sarà imposto un divieto di fermata su entrambi i lati della strada, dall'intersezione con il prolungamento di via Tommaso Fiore fino all'intersezione con strada comunale Contrada La Grave. Questo significa che non sarà possibile parcheggiare o fermarsi lungo il tratto interessato. Per tutta la durata dei lavori, sarà inoltre attivo un divieto assoluto di transito e sosta, con rimozione forzata dei veicoli nel tratto specifico della strada dove si stanno eseguendo i lavori.