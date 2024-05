Comune di Noci ospiterà la 15esima tappa di "Merenda nell'Oliveta"

Comune di Noci, in programma sabato 8 giugno la 15esima tappa di "Merenda nell'Oliveta": un evento di benessere e natura

Sabato 8 giugno, Noci ospiterà la 15esima tappa di “Merenda nell’Oliveta”, un'iniziativa giunta alla sua quarta edizione, promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Un’esperienza unica permetterà ai partecipanti di immergersi nel paesaggio olivicolo, offrendo un'opportunità per entrare in contatto con la natura e apprezzare la bellezza e la storia degli oliveti. Il tema dell'edizione 2024 è il "mental wellness", ovvero il benessere psicofisico che si ottiene trascorrendo del tempo tra gli olivi secolari, simboli di una civiltà millenaria.

Il programma della giornata prevede:

Ore 16:00: Raduno presso Masseria Tinelli.

Ore 16:30: Inizio delle attività:

Ciclopasseggiata: In collaborazione con l’associazione Cashuboli, alla scoperta della grotta di Monte Laureto, un’attività aperta alle famiglie.

Attività tra gli ulivi: Giochi tradizionali organizzati dall’associazione Zorba soc. cooperativa sociale arl, con giochi nell’uliveto e merenda condivisa.

Laboratorio didattico: Per adulti e bambini, con visita al frantoio aziendale e degustazione guidata di olio. Le attività del programma sono a pagamento, escluso il laboratorio didattico.

L’iscrizione prevede l'acquisto del kit merenda. L'organizzazione dell'evento è curata da Masseria Tinelli con il contributo del Comune di Noci. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione entro il 5 giugno, contattando il numero 329.7099193 oppure inviando una mail a info@masseriatinelli.com.