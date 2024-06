Comune di Noci: parte il progetto 'Pietramadre'

Comune di Noci: al via il progetto 'Pietramadre', l'obiettivo è far diventare Alberobello la Capitale Italiana della Cultura 2027

Il progetto "Pietramadre" segna l'inizio del percorso partecipativo e di co-progettazione con l'invio della manifestazione di interesse al Ministero della Cultura. Alberobello, insieme ai comuni di Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, si candida ufficialmente per diventare la Capitale Italiana della Cultura 2027. Gli appuntamenti chiave iniziano martedì 2 luglio alle 19:30 sul Belvedere di Alberobello con la presentazione ufficiale del progetto. A Noci, invece, l'incontro si terrà mercoledì 3 luglio presso il Mu.Ra. in via Kennedy, a partire dalle 16:30.

Durante questo evento, verranno organizzati quattro tavoli tematici di co-progettazione con la partecipazione di operatori culturali, associazioni, imprese, insegnanti, tecnici, amministratori e cittadini per condividere obiettivi e linee di intervento a sostegno dell’iniziativa. Gli incontri proseguiranno giovedì 4 luglio a Polignano a Mare e venerdì 5 luglio a Castellana Grotte, terminando sabato 20 luglio ad Alberobello con un evento di sintesi.

Il sindaco di Noci, Francesco Intini, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di prendere parte a questo straordinario percorso di candidatura. La nostra comunità ha un patrimonio culturale ricco e variegato che merita di essere valorizzato. Il coinvolgimento di operatori culturali, associazioni, imprese e cittadini dimostra quanto sia forte il desiderio di collaborare per un obiettivo comune. Noci è pronta a dare il suo contributo e a fare la sua parte per portare avanti questo progetto ambizioso, che non solo mette in luce le nostre eccellenze locali, ma rafforza anche i legami tra i comuni coinvolti".

Se vivi, lavori o fai parte di un’associazione con sede in uno dei comuni coinvolti, puoi contribuire elaborando un progetto in una delle seguenti aree: welfare culturale, innovazione, valorizzazione dei beni e delle attività culturali e turismo, oppure rivolto ai giovani. Quando avrai le idee chiare, compila il form e contribuisci alla progettazione culturale partecipata e comunitaria, il cui obiettivo è far diventare Alberobello la Capitale Italiana della Cultura 2027.