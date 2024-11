Comune di Noci partecipa alla 41ª Assemblea annuale dell'Anci

Comune di Noci, il Sindaco Francesco Intini presente alla 41ª Assemblea annuale dell'Anci "Facciamo l’Italia, giorno per giorno"

Il Sindaco di Noci, Francesco Intini, insieme al Vice Sindaco, Giandomenico Miccolis, ha partecipato alla 41ª Assemblea annuale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L'evento 2024 dal titolo "Facciamo l’Italia, giorno per giorno", è stato ospitato presso il Lingotto di Torino ed ha rappresentato un importante momento di confronto tra gli amministratori locali e le istituzioni nazionali, con l’obiettivo di tracciare le linee guida per il futuro dei Comuni italiani.

L’appuntamento, inaugurato il 20 novembre, ha segnato l’elezione di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, come nuovo Presidente dell’Anci, subentrando ad Antonio Decaro, che ha guidato l’associazione per otto anni. A margine dell’elezione, il Consiglio Anci ha svolto la sua prima sessione operativa.

“Partecipare a questa Assemblea è stata un’opportunità fondamentale per confrontarsi con amministratori e istituzioni nazionali su temi cruciali per il futuro dei nostri territori", dichiara il Sindaco Intini, "eventi come questo permettono di condividere esperienze, discutere soluzioni e rafforzare il dialogo tra i diversi livelli di governo”.

L’appuntamento Anci si conferma un momento importante per affrontare le principali sfide delle autonomie locali, contribuendo alla costruzione di una visione condivisa per il futuro del Paese.