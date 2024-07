Comune di Noci: presentata l'apertura del concorso "Noci in Fiore 2024"

Comune di Noci al via il concorso "Noci in Fiore 2024": i dieci allestimenti con il punteggio più alto riceveranno un'agevolazione sulla Tari 2024

Il Comune di Noci è lieto di annunciare l'apertura delle iscrizioni per il concorso "Noci in Fiore 2024". L'iniziativa, gratuita e aperta a tutti i residenti, invita i partecipanti ad abbellire balconi, finestre, davanzali, terrazzi e giardini privati visibili dalle strade pubbliche con splendide piante in fiore. Possono essere incluse anche scalinate esterne e gnostre, offrendo un'opportunità per rendere il nostro paese ancora più verde e accogliente.

Il concorso è rivolto agli appassionati di giardinaggio che, a livello amatoriale, desiderano realizzare composizioni floreali per decorare i propri spazi privati. Sono esclusi i professionisti del settore e i commercianti di prodotti floreali. La giuria premierà i partecipanti che dimostreranno abilità nell'integrare armoniosamente i fiori nel contesto urbano, ponendo particolare attenzione all'originalità nella scelta e nell'accostamento dei colori, all'utilizzo di essenze vegetali con fioritura duratura e alla cura e qualità del mantenimento delle piante. Non saranno ammesse composizioni realizzate con piante secche, sintetiche o fiori finti.

Il tema degli allestimenti è libero, ma devono essere mantenuti per almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso fino al termine del concorso, fissato per le ore 23:59 del 30 settembre 2024. Le domande di iscrizione possono essere presentate entro il 31 luglio 2024. La giuria, nominata dall'Amministrazione comunale, valuterà le composizioni in base a criteri di armonia con l'arredo urbano, originalità dei colori, durata della fioritura e qualità della cura delle piante. I dieci allestimenti con il punteggio più alto riceveranno un'agevolazione sulla Tari 2024 fino a un massimo di 500 euro. In caso di parità, prevarrà l'ordine di arrivo della domanda.

Le agevolazioni saranno assegnate come segue: nessun premio per i punteggi inferiori a 50; un'agevolazione di 250 euro per i punteggi tra 50 e 79; e un'agevolazione pari a 500 euro per i punteggi tra 80 e 100. Per i cittadini che, nell’anno 2024, pagheranno una tassa sui rifiuti inferiore all’agevolazione assegnata, la parte residuale del premio sarà trasferita agli anni successivi, fino al completo utilizzo dell’importo assegnato.

“Rendiamo i nostri balconi, finestre, giardini e terrazzi più colorati e belli, pieni di piante e fiori per dare al nostro paese un aspetto più accogliente e verde. Partecipare è semplice: basta decorare balconi, finestre, giardini e terrazzi visibili dalle strade pubbliche. Invito tutti a mostrare la propria creatività. Inoltre, i partecipanti possono ricevere agevolazioni sulla Tari, come riportato nel regolamento”, ha spiegato l’assessora Francesca Tinella.

Gli interessati possono scaricare il modulo di iscrizione dal sito del Comune di Noci e presentarlo all'ufficio protocollo. Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Per ulteriori informazioni, nonché per scaricare il modulo di iscrizione e il regolamento, visitare il sito del Comune di Noci.