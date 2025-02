Comune di Noci: presentata la proposta di ristrutturazione edilizia

Comune di Noci presentata ai tecnici locali la proposta di applicazione della disciplina regionale per la ristrutturazione edilizia

Si è tenuto, giovedì 16 gennaio scorso, nella Sala Consiliare del Comune di Noci l’incontro tra l’Amministrazione comunale, l’Ufficio Urbanistica e i tecnici locali per la presentazione della proposta di "Disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia” ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 36 del 19 dicembre 2023, meglio conosciuta come “Nuovo Piano Casa”.

Dopo l’introduzione del Sindaco Francesco Intini e dell’Assessore alla Promozione e Valorizzazione del Territorio, Stanislao Morea, l’Ing. Amedeo D’Onghia ha illustrato i contenuti della proposta, evidenziando le opportunità che essa offre alla comunità nocese. All’incontro ha preso parte anche il Consigliere con Delega all’Urbanistica della Regione Puglia, Stefano Lacatena, il quale ha sottolineato l’importanza della misura sia sotto il profilo urbanistico che per il suo potenziale impatto di ricaduta economica.

L’Amministrazione comunale ha scelto di recepire la nuova disciplina regionale attraverso un’attenta analisi del contesto locale, con l’obiettivo di favorire la sostenibilità e il rilancio economico. La proposta rappresenta un passo significativo nel percorso tracciato già nel convegno del 16 febbraio 2024 al Mu.Ra., dove furono individuati quattro obiettivi strategici: sviluppo socio-economico, rigenerazione urbana, ampliamento delle zone produttive e sviluppo delle energie rinnovabili con il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale attraverso accordi pubblico/privato con relativo impulso alla realizzazione di opere pubbliche.

In particolare, il recepimento della legge regionale attraverso la proposta presentata, non si è limitato a un semplice adeguamento normativo, ma è stato accompagnato da uno studio dettagliato del territorio, volto a garantire un equilibrio tra nuovi interventi di ristrutturazione e standard urbanistici. L’analisi ha permesso di mappare le esigenze della popolazione e di aggiornare la programmazione delle opere pubbliche con la realizzazione di un focus sulle aree definite "stepping zones" dalla Legge regionale.

Il lavoro svolto si inserisce inoltre in un più ampio percorso di rigenerazione urbana, già intrapreso con il DPRU del 2019 e ora destinato a evolversi in un modello di sviluppo territoriale in linea con le revisioni normative regionali. Tra gli aspetti innovativi della proposta vi sono l’introduzione di criteri per la realizzazione dell’edilizia residenziale sociale, la selezione mirata degli interventi di urbanizzazione e un sistema di monitoraggio costante degli effetti sul territorio.