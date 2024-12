Comune di Noci: presentato un convegno di studio sul nuovo Codice della Strada

Comune di Noci: successo per il convegno sul nuovo Codice della Strada con oltre 170 partecipanti e approfondimenti sulle ultime novità legislative

Grande partecipazione al convegno di studio intitolato “Codice della Strada: La Rivoluzione Natalizia”, svoltosi nella Sala Convegni della Parrocchia SS. Nome di Gesù di Noci. L’evento, organizzato dal Segretario Regionale CSA Puglia, dott. Sebastiano Zonno, ha riunito ben 170 agenti e ufficiali della Polizia Locale, provenienti da diverse località della Puglia e da altre regioni d’Italia, a testimonianza dell’importanza del tema trattato.

La giornata si è aperta con un momento di preghiera e la benedizione dei presenti, guidati da don Maurizio Caldararo, parroco della chiesa dei Cappuccini. A seguire, il Sindaco di Noci, Francesco Intini, e il Comandante della Polizia Locale, dott. Giuseppe Ricci, hanno portato i loro saluti istituzionali, sottolineando l'importanza di eventi formativi come questo per la crescita professionale del personale di Polizia Locale.

La moderazione del convegno è stata affidata al dott. Michele Cassano, Dirigente Superiore della Polizia Locale di Bari, che ha coordinato gli interventi dei relatori. Tra questi, il Vice Comandante della Polizia Locale di Conversano, dott. Raffaele Colamussi, e il Vice Ispettore della Polizia Locale di Bari, Rocco Giuseppe Cafaro. Al centro del dibattito le novità introdotte dalla Legge 177 del 25 novembre 2024, entrata in vigore lo scorso 14 dicembre, e le loro implicazioni per la sicurezza stradale e la gestione della circolazione.

L’organizzazione dell’evento è stata supportata dal comando della Polizia Locale di Noci, che ha garantito il corretto svolgimento della giornata, sia dal punto di vista logistico che operativo. Questo ha permesso ai partecipanti di concentrarsi sui contenuti tecnici e di approfondire le nuove disposizioni legislative in un contesto strutturato e professionale. Il convegno ha rappresentato un'importante opportunità di aggiornamento e confronto per il personale di Polizia Locale, contribuendo a rafforzare la preparazione e la consapevolezza rispetto alle nuove norme del Codice della Strada. L'iniziativa ha sottolineato l’importanza della formazione continua, elemento imprescindibile per garantire un’applicazione efficace e uniforme delle disposizioni di legge.