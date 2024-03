Comune di Noci, presentato il progetto "Sentieri Educanti"

Comune di Noci, "Sentieri Educanti": al via dall'11 marzo il ciclo di incontri dedicati ai genitori

Partiranno dal prossimo 11 marzo, gli incontri dedicati ai genitori organizzati dai Comuni dell'Ambito (Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo e Noci) in collaborazione con il Centro Servizi Famiglie dell'Ambito di Putignano. Il progetto Sentieri Educanti propone appuntamenti rivolti ai genitori per approfondire e condividere esperienze e strategie educative di quotidiana genitorialità. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione e fino al raggiungimento del numero massimo di 12 genitori per gruppo.

"Essere genitori è la cosa più bella del mondo, ma spesso non mancano le difficoltà", ha commentato Francesca Tinella, assessora al Welfare del Comune di Noci. "Da questo nasce il ciclo di incontri 'Spazio Genitori - Per incontrarsi e approfondire argomenti di genitorialità'. Un ciclo di incontri gratuito, aperto a tutti, ma a numero limitato. Mi piacerebbe se le famiglie di Noci cogliessero questa opportunità. Non dimentichiamo che la forza e la ricchezza di una comunità nascono dalla famiglia".

Gli incontri si svolgeranno a Noci presso il Centro Servizi Famiglie (Via Tommaso Fiore 1/K) secondo il seguente calendario: Lunedì 11 marzo 2024 dalle 17:00 alle 19:00; Lunedì 8 aprile 2024 dalle 17:00 alle 19:00; Lunedì 29 aprile 2024 dalle 17:00 alle 19:00; Lunedì 20 maggio 2024 dalle 17:00 alle 19:00; Lunedì 10 giugno 2024 dalle 17:00 alle 19:00.