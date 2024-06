Comune di Noci: presentato il programma 'Noci Estate 2024'

Comune di Noci annuncia il programma 'Noci Estate 2024', per una stagione all'insegna di eventi e cultura

Il Comune di Noci, nella Città Metropolitana di Bari, ha svelato il programma dell'attesa "Noci Estate 2024". Dopo il grande successo dell'edizione precedente, Noci e il suo suggestivo borgo antico sono pronti a offrire una stagione ricca di eventi e manifestazioni che si estenderanno da giugno a novembre. Il programma di quest'anno promette di soddisfare tutti i gusti e le età, combinando tradizione, innovazione, cultura, divertimento ed enogastronomia. L’estate nocese si preannuncia quindi intensa e variegata, con eventi che non solo intratterranno, ma arricchiranno culturalmente sia i residenti sia i turisti. Questa serie di manifestazioni rappresenta un’occasione preziosa per promuovere il territorio e le tradizioni locali.

Il calendario degli eventi estivi prevede iniziative di ogni tipo: da proiezioni cinematografiche a concerti, da festival enogastronomici a spettacoli teatrali. Tra gli appuntamenti di giugno, si segnalano la proiezione cinematografica "Pino" presso il Cineclub Mu.Ra il 7 giugno, la "Merenda nell'Oliveta 2024" presso Masseria Tinelli l'8 giugno, e la "Giornata Internazionale della Musica" nel centro storico il 21 giugno. Inoltre, l'International Street Food e le tradizionali Serenate di San Giovanni animeranno le strade di Noci il 23 giugno.

Luglio porterà eventi come l’omaggio a Lucio Dalla e Alda Merini il 3 luglio, il concerto di Gaia Gentile il 4 luglio, e il Nocicortinfestival dal 19 al 21 luglio. Da non perdere anche "Chiostri e Inchiostri 2024", il Festival di mezza estate, che si terrà dal 25 al 28 luglio nel centro storico. Agosto vedrà tra i protagonisti il concerto dei Neri per Caso il 13 agosto e l'esibizione di Antonella Ruggiero il 19 agosto. La "Festa Patronale di San Rocco" chiuderà l’estate il 31 agosto e proseguirà il 1 e 2 settembre.

Settembre e ottobre non saranno meno ricchi di eventi, con la XXIII Edizione del "Ciclo di conversazioni storiche-Settembre in Santa Chiara 2024" e la "Festa d'Autunno in onore dei Santi Medici" dall'11 al 13 ottobre nel quartiere San Domenico. L’estate nocese si concluderà in grande stile a novembre con la XXI Edizione di "Bacco nelle gnostre", prevista per il 9 e 10 novembre. Il programma completo di "Noci Estate 2024" è disponibile sul sito nociestate.it, e gli organizzatori avvertono che il calendario potrebbe subire variazioni. Con un'offerta così vasta e variegata, Noci si prepara a vivere un’estate indimenticabile, all’insegna della cultura, del divertimento e della scoperta delle tradizioni locali.