Comune di Noci: pubblicata una nuova asta per la vendita di immobili di proprietà comunale

Comune di Noci: bandita una nuova asta per la vendita di immobili di proprietà comunale

Il Comune di Noci annuncia il terzo esperimento di vendita all’asta di alcuni beni immobili di proprietà comunale, programmato per il prossimo 13 dicembre 2024, alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare della sede municipale di Via G. Sansonetti, 15. Dopo due aste precedenti andate deserte, l’amministrazione comunale ripropone la vendita di cinque lotti, tra terreni agricoli e un immobile urbano.

Gli immobili in vendita comprendono quattro terreni agricoli e un fabbricato, ciascuno proposto con un prezzo minimo di partenza. Di seguito i dettagli: Lotto T01: Terreno agricolo di pascolo (0,1410 ha) con prezzo base di €1.620,00. Lotto T02: Terreno agricolo di pascolo (0,1720 ha) con prezzo base di €1.944,00. Lotto T03: Terreno agricolo (0,0915 ha) classificato come seminativo in zona C/3, con un prezzo base di €14.244,00. Lotto T04: Terreno agricolo (0,0035 ha) anch’esso in zona C/3, con prezzo base di €543,19. Lotto F01: Immobile urbano (60 mq) sito in Via Vincenzo Guerra, con prezzo base di €63.180,00. Tutti gli immobili risultano liberi da vincoli urbanistici e, salvo il fabbricato recentemente liberato (fine settembre 2024), non sono attualmente occupati.

La partecipazione all’asta è aperta a chiunque possegga i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione. Gli interessati dovranno inviare la propria domanda, completa di documentazione e offerta economica, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 29 novembre 2024. La domanda dovrà essere inviata in un plico chiuso e sigillato tramite servizio postale o corriere autorizzato, all’Ufficio Protocollo del Comune.

La procedura di asta si svolgerà a offerta segreta: le proposte presentate dovranno essere pari o superiori al prezzo base d’asta, senza possibilità di ribasso. Ogni partecipante è inoltre tenuto a versare un deposito cauzionale del 10% sul prezzo base del lotto selezionato, che verrà restituito entro 30 giorni dalla conclusione dell’asta ai non aggiudicatari. Il Comune potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; qualora più partecipanti propongano offerte uguali, si procederà a una nuova gara riservata agli offerenti presenti o, in assenza di rilanci, il vincitore verrà selezionato tramite sorteggio.

La documentazione relativa ai lotti e alle modalità di partecipazione è disponibile per consultazione presso la sezione “Albo Pretorio” del sito istituzionale del Comune di Noci. L’Amministrazione sottolinea la necessità per ogni partecipante di essere a conoscenza della condizione e della destinazione urbanistica degli immobili per una partecipazione informata. Il Comune si riserva il diritto di revocare la procedura fino alla stipula del contratto di compravendita, senza alcun risarcimento per i partecipanti.