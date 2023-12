Comune di Noci: pubblicato l'avviso di vendita all'asta di proprietà comunali

Comune di Noci, parte il 12 febbraio 2024 l'asta di lotti comunali: offerte aperte fino al 19 gennaio

Il Comune di Noci, situato nella regione pugliese, ha annunciato la messa all'asta di diversi lotti di beni immobili di proprietà comunale. Questa iniziativa è stata emanata dall'Ufficio Patrimonio. L'avviso pubblico di vendita all'asta, emanato in conformità alle disposizioni di leggi storiche risalenti al 1908 e 1924, è stato reso noto attraverso la Deliberazione Consiliare n. 20 del 08/08/2023 e la Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 14 luglio 2023. La Determinazione del Settore Patrimonio n. 2185 del 14/12/2023 ha reso esecutiva tale decisione.

I lotti in questione, denominati T01, T02, T03, T04 ed F01, comprendono terreni agricoli e un immobile, ciascuno con le proprie caratteristiche e prezzo base d'asta. Il Lotto T01 rappresenta un terreno agricolo libero da vincoli urbanistici, con un'area di 00.14.10 ettari e un prezzo base d'asta di 2.000,00 euro. Allo stesso modo, il Lotto T02 offre un terreno agricolo simile in dimensioni e condizioni, con un prezzo base d'asta di 2.400,00 euro. Inoltre, sono disponibili altri lotti quali il T03 e il T04, anch'essi terreni agricoli con differenti estensioni e valori di base d'asta. Il lotto F01, invece, è un immobile sito in Via Vincenzo Guerra, caratterizzato da una superficie catastale di 60 mq, con un prezzo base d'asta di 78.000,00 euro. È attualmente occupato fino al 31 dicembre 2023.

I potenziali acquirenti devono partecipare all'asta pubblica con offerte segrete in aumento o uguali rispetto al prezzo base d'asta. È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d'asta per ciascun lotto, garantendo così la serietà dell'offerta. La procedura prevede che gli immobili saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza eccezioni o riserve. Inoltre, sono specificate le condizioni di pagamento a saldo del prezzo di vendita e la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

La partecipazione all'asta richiede la presentazione di una domanda formale, documentazione specifica e l'offerta economica, tutte soggette a termini di scadenza e modalità precise. Si svolgerà un'asta pubblica il giorno 12 febbraio 2024 presso l'Aula Consiliare nella Sede Municipale, situata in Via G. Sansonetti, n.15, a partire dalle ore 10:00, per determinare gli acquirenti, previa offerta possibile fino al 19 gennaio 2024, dei lotti messi all'asta. Si invitano i potenziali acquirenti e gli interessati a consultare l'Albo Pretorio online del Comune di Noci per ulteriori dettagli e accesso alla documentazione correlata.

Per ogni chiarimento o richiesta di informazioni aggiuntive, i soggetti interessati possono rivolgersi al Responsabile del 6° Settore Patrimonio e Appalti, l'ing. Francesco Parchitelli, fino al 12 gennaio 2024. L'asta si configura come un'opportunità unica per coloro che desiderano investire nel settore immobiliare, offrendo la possibilità di acquisire proprietà con differenti destinazioni d'uso, che vanno dai terreni agricoli a un immobile urbano, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della città.