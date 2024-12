Comune di Noci: scambio di auguri natalizi con Sindaco Intini e Padre Abate Gionta

Comune di Noci: tradizionale scambio di auguri natalizi con il Sindaco Intini, Padre Abate Gionta e i dipendenti comunali

Come da tradizione, il Palazzo Comunale di via Sansonetti ha ospitato questa mattina lo scambio di auguri natalizi tra il Sindaco Francesco Intini, gli amministratori e i dipendenti comunali. Un appuntamento che, ogni anno, si trasforma in un momento di condivisione e serenità, anticipando le festività natalizie.

Quest’anno l’evento ha assunto un significato ancora più profondo grazie alla partecipazione di Padre Abate Paolo Maria Gionta, da pochi mesi alla guida dell’Abbazia Madonna della Scala di Noci. L’Abate ha guidato un momento di preghiera e riflessione, ponendo l’accento sul valore spirituale e comunitario del Natale, un’occasione per rafforzare i legami e trovare ispirazione nella solidarietà.

Nel suo intervento, il Sindaco Francesco Intini ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’unità e della coesione della comunità nocese, sottolineando il valore del lavoro condiviso: “Il Natale è un'occasione speciale per celebrare ciò che ci unisce voglio esprimere la mia profonda gratitudine per il lavoro e la dedizione di ciascuno di voi”. È stato elogiato l'impegno messo in campo da amministratori e dipendenti, riconoscendone il valore del loro lavoro: “Siete un esempio di eccellenza e dedizione. Auguro a voi tutti e alle vostre famiglie un Natale sereno, pieno di calore e speranza”.