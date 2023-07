'CON' nominati i Coordinatori Provinciali: la rete Puglia

Con la presentazione dei coordinatori provinciali del movimento CON, il raggruppamento civico fulcro del sostegno a Michele Emiliano si struttura sul territorio, dopo la nomina del Coordinatore Regionale, Michele Boccardi.

"Il Movimento CON cresce e la sua rete sul territorio si fa sempre più fitta - scrive in una nota diffusa il capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Tupputi - prova ne è, oggi, la presentazione dei coordinatori provinciali. Il nostro movimento non viene più percepito come un soggetto con poca personalità politica, come qualcuno al principio ha erroneamente o strumentalmente pensato. È cambiata la percezione che l’opinione pubblica e politica hanno del nostro movimento e del civismo in generale".

"Noi siamo un soggetto politico con una identità ben precisa - ha aggiunto Tupputi - e siamo centrali nel dibattito politico regionale. Non solo, dunque, siamo al centro ma siamo il centro nevralgico del dibattito politico in corso in questo momento, il crocevia da cui non si può non passare e di cui non si può non tenere conto nel percorso che deve portare a una politica che torni ad avere appeal fra la gente".

"Siamo al lavoro per costruire quel campo largo necessario per dare stabilità e benessere alla nostra regione e ai pugliesi. Noi di CON, col nostro coordinatore regionale, Michele Boccardi, con i coordinatori provinciali e con tutti voi, con tutti quanti ci stanno seguendo in questi anni, in tutti i territori e in tanti comuni pugliesi, siamo pronti a farlo, a costruire una rete sempre più fitta e forte".

"Siamo pronti a dialogare e a confrontarci - ha precisato ancora Tupputi - con tutti coloro che sono disposti a sedersi attorno a un tavolo nel rispetto delle specificità e delle identità di ciascuno, per prepararci ad appuntamenti importanti: le elezioni nel capoluogo pugliese, le quasi certe elezioni provinciali, così come erano prima della Riforma Delrio, le elezioni regionali".

"Noi di CON ci siamo, non come ancelle di una politica a cui essere asserviti, ma come soggetto politico forte che gode di una rappresentanza degna in tutti i territori che si va sempre più rafforzando. Come ha detto Boccardi, i coordinatori provinciali sono tutti professionisti di alto livello che non hanno bisogno della politica ma che, ad un tempo, hanno grande esperienza politica".

"Un team - ha concluso Tupputi - che entro fine settembre, da Lecce a Foggia, metterà su una squadra con i coordinatori di tutti i comuni, quella fitta rete che CON sta tessendo dal principio e con una vice coordinatrice donna con delega pari opportunità.

Elenco coordinatori CON

Nella Bat l'avvocato tributarista Sebastiano De Feudis, con una lunga e importante esperienza politica.



Taranto, Francesco Andrea Falcone, autore e saggista, fra i fondatori di CON a Taranto. Revisore di società pubbliche e private.



Bari, Alberto Pasqualone, ingegnere con una ventennale esperienza politica.

Brindisi, Angelo Melpignano. Ingegnere con grande esperienza politica.



Lecce, Luca De Carlo, ingegnere.



Foggia, Rosario Cusmai, consulente aziendale, dottore in scienze della formazione, con una grande conoscenza del territorio.



(gelormini@gmail.com)