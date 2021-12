PugliaItalia

Giovedì, 2 dicembre 2021 CON-Bari, successo per il varo della 'Coalizione per la Puglia e per l'Italia' Con una nota diffusa il movimento politico 'CON Emiliano' di Bari e Provincia, sottolinea il successo del varo della 'Coalizione per la Puglia e per l'Italia'