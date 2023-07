‘CON Emiliano’ Michele Boccardi sarà Coordinatore Puglia: ‘Il mare a sinistra'

Mutuando l’espressione dal titolo di un libro “Il mare di lato” di Vito Antonio Loprieno - odierno presidente di Edizioni Radici Future - la nuova rotta di ‘CON Emiliano’, che assume le caratteristiche del movimento per costituire un fulcro ‘articolato’ del civismo non solo pugliese, assume lo slogan “Il mare a sinistra” e affida il suo coordinamento regionale al già senatore di Forza Italia, Michele Boccardi.

Una sorta di alter ego alla medesima funzione svolta - in Fratelli d’Italia - da Marcello Gemmato, col quale è condiviso l’approccio strategico verso la realtà delle istanze civiche pugliesi.

“Il mare a sinistra” nel caleidoscopico linguaggio della politica può essere letto innanzitutto in due modi: il primo di matrice Franco Cassano, che nel ‘Pensiero Meridiano’ guardava al mare come “ponte”; il secondo in prospettiva ‘velica’ ovvero la rotta verso Sud che per chi in Adriatico vuol dire avere il mare a sinistra.

Alla conferenza di presentazione del nuovo coordinatore regionale di CON ci sono tutti, assessori e consiglieri regionali e in collegamento video anche il presidente Michele Emiliano. L’investitura formale avviene nel contesto ‘collegiale’ del Redentore: il presidio salesiano barese nel quartiere Libertà. E la scelta si rivelerà niente affatto casuale, allorquando sarà chiaro uno degli obiettivi della nuova rotta: il coinvolgimento delle nuove generazioni: “Se vuoi che i giovani facciano quello che tu ami, ama quello che piace ai giovani”, lo diceva San Giovanni Bosco.

Nell’attesa c’è chi mette l’accento sull’ipotesi di una cosiddetta OPA sulla compagine berlusconiana “in rotta di collisione”, ma l’esordio del capogruppo regionale Giuseppe Tupputi ha sottolineato: “Il preciso scopo di riuscire ad andare oltre gli schieramenti classici o tradizionali, con lo spirito innovativo dell’inclusione, per allargare con discernimento la coalizione”.

A fargli da eco il consigliere Stefano Lacatena, l’anello di collegamento che in precedenza aveva imboccato la stessa rotta - quella con provenienza da Forza Italia - che ha precisato l’importanza dei temi alla base dell’operazione: ambiente, lavoro, Taranto, etc. per andare oltre gli appuntamenti elettorali e allargare le combinazioni di governo, con una squadra che rivendichi la centralità del gruppo”.

E’ toccato, poi all’assessore Gianfranco Lopane porre l’accento “Sulla voglia di volersi affidare all’esperienza, per proiettare lo sguardo sul futuro della Puglia ‘da protagonisti’. In modo da focalizzare la sfida: quella del coinvolgimento delle NUOVE GENERAZIONI e dei giovani, e - facendo sua l’esortazione del moderatore Cristiano Carriero - ha invitato Michele Boccardi a guardare ‘il mare a sinistra’ e non più a destra”.

Alessandro Leoci ha dato il benvenuto al nuovo coordinatore, confermando che “Michele è un uomo del fare e dialogo, del confronto pacato e serio, per cui siamo certi che sarà un ottimo ‘allenatore’ in grado di far crescere la nostra squadra”.

Mentre l’assessore Alessandro Delli Noci, precedente coordinatore temporaneo del gruppo, ha tenuto a spiegare che “La scelta del Coordinatore politico punta sulle politiche da affrontare e su un’organizzazione territoriale da sviluppare. Politiche per il Mezzogiorno, magari in sinergia con le altre regioni del Sud”.

“In altre parole - ha ribadito Delli Noci - allargare la visione, prim’ancora che allargare la coalizione”.

E’ stato, quindi, lo stesso Michele Boccardi - dopo un breve excursus sulle tappe significative della sua carriera professionale - a chiarire che la sua “E’ una chiamata per la Puglia, per una risposta innovativa alle istanze del civismo. Salutando la presenza in sala del Segretario regionale del PD, Domenico De Santis e del deputato Marco Lacarra, ha inviato un messaggio riconoscente ad Antonio Decaro: concorde al progetto e attento alle sue evoluzioni”.

“Vogliamo dar vita a un contenitore trasparente, per rispondere in modo moderno ai nuovi codici di una politica, che fa fatica ad entusiasmare i cittadini, dato che la partecipazione alle urne è sempre più esigua. Per farlo - ha detto Boccardi - bisognerà radicarsi sul territorio e la squadra dovrà essere capace di attrarre nuove energie”.

La chiosa finale del presidente Emiliano ha fatto perno sui 20anni col centrosinistra, che sono stati vent’anni di crescita progressista. “Questa operazione - ha spiegato Emiliano - che ha visto il rapporto con Michele Boccardi cementarsi nel periodo difficile della pandemia, quando le sinergie si praticavano al di là delle ideologie, non vuol essere la cooptazione per un buco in organico, ma la risultante di uno sguardo lungo e coraggioso per un modello di governance responsabile”.

“Mi piace la prima indicazione del Coordinatore - ha proseguito Emiliano - di voler creare Responsabili cittadini e provinciali del movimento da affiancare all’attività di consiglieri e assessori, in costante dialogo sia col Partito Democratico che col Movimento 5 Stelle. Al centrodestra, senza candidati, diciamo che se vuol dare una mano a noi sta bene”.

“CON nasce per sparigliare - ha concluso - perché guarda sì alla Puglia dei diritti, come esorta Elly Schlein, ma anche a quella dei doveri, per garantire legalità, sicurezza e pari opportunità. Ci prepariamo a combattere, con le armi della politica, anche perché è il solo modo che conosciamo per garantire la pace”.

