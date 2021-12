'CON Emiliano', nasce il gruppo consiliare a Fasano (Br)

Si espande la trama territoriale tessuta dal Movimento 'CON Emiliano' nelle realtà comunali di Puglia. E' la volta del comrensorio di Brindisi, che ha presentato, nella sede del Consiglio reginale, il nuovo gruppo ‘CON’ del Consiglio comunale di Fasano.

All’incontro hanno partecipato i consiglieri regionali del gruppo consiliare ‘CON Emiliano’ Alessandro Leoci, Giuseppe Tupputi, il capogruppo Gianfranco Lopane ed il consigliere comunale di Fasano, Leonardo Deleonardis , che insieme alla collega Donatella Fanizzi, costituiranno il nuovo gruppo.

Per il consigliere Leoci questa è la continuazione della direzione già intrapresa: “Il percorso partito nelle province di Taranto, BAT e Lecce, che prosegue nella provincia di Brindisi. Una grande soddisfazione. Questa è la strada giusta verso una politica vicina al mondo civico, che vuole connettere persone e far leva sulle stesse”.

“Il nostro approdo nel gruppo ‘CON Emiliano’ si concretizza in un momento in cui non ci sono elezioni – ha sottolineato il consigliere comunale di Fasano Leonardo Deleonardis - saremo in due a rappresentare CON, e continueremo così nel dialogo con l’amministrazione, con la speranza forte di essere ascoltati un po' di più”.

Il capogruppo Gianfranco Lopane ha accolto con entusiasmo la costituzione del nuovo gruppo consiliare a Fasano, una città che ha definito significativa: “Il Movimento si sta strutturando in tutti i territori, l’ interesse che stiamo riscuotendo ci permette di guardare al futuro con una grande prospettiva”.

Stesso tenore anche nel commento di Giuseppe Tupputi: “Confido che anche altre liste civiche locali vogliano avvicinarsi al Movimento ‘CON’, per affrontare insieme e in maniera sinergica i bisogni dei nostri territori".

(gelormini@gmail.com)