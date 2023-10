Confindustria Giovani: governance e continuità generazionale

L’impresa familiare si trova a cavallo tra le logiche della Famiglia e quelle dell’Impresa: come assicurare un corretto equilibrio tra le necessità dell’una e dell’altra? E come affrontare al meglio il passaggio di consegna?

Nella maggior parte dei casi, il “Passaggio generazionale” non è una transizione rapida, ma implica un percorso di convivenza, affiancamento e progressiva cessione di responsabilità.

Ne hanno parlato i Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia in un convegno organizzato in collaborazione con The European House-Ambrosetti presso l’azienda Masmec S.p.A. a Bari.

Il passaggio generazionale per Alessio Nisi - Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia, rappresenta una delle fasi più complesse della vita di un’impresa: "Eventi come questo vogliono essere da sprone verso un tema così importante, in grado di fornire gli strumenti necessari ad affrontare al meglio il passaggio generazionale, vedendolo come un’occasione di crescita per l’azienda e non una difficoltà.”

La testimonianza aziendale di Daniela Vinci amministratore delegato di Masmec ha fornito spunti e suggestioni molto stimolanti insieme ai preziosi suggerimenti di Serena Tundo e Riccardo Urbani, referenti di The European House - Ambrosetti.

