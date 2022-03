Confindustria, il PNRR della Puglia e le opportunità per le imprese

Il 2022 si è aperto con i primi bandi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza partiti con velocità e dimensione inediti.

Quali sono le modalità attuative degli interventi previsti dal PNRR? Quali le regole e le possibilità di partecipazione per le imprese, e, soprattutto, come le imprese possono districarsi nella varietà di proposte che i vari dicasteri nazionali si apprestano a pubblicare?

Confindustria Puglia illustrerà questi temi nella conferenza che si terrà il 10 marzo alle ore 15.00 e che presenterà una mappa delle sei missioni del PNRR con le loro articolazione in Puglia.

L’evento dal titolo “IL PNRR DELLA PUGLIA: LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE. LE MODALITÀ ATTUATIVE E LA MAPPA DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE PER LA NOSTRA REGIONE, MISSIONE PER MISSIONE” si terrà sia in presenza presso la sede di Confindustria Bari BAT, sia on line.

Interverranno: Sergio Fontana presidente di Confindustria Puglia e Confindustria BARI-BAT, Gianfranco Viesti ordinario di Economia Applicata dell’Università di Bari, Gianni Sebastiano Chief Strategy Officer di Exprivia e CEO di Spegea Business School.

