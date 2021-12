Confindustria premia le aziende pugliesi Farmalabor e Oropan

Nella cornice di Connext 2021 Confindustria ha assegnato il “Premio Imprese per Innovazione” a 12 aziende che hanno investito con successo in R&I. Le vincitrici di questa XII edizione sono: per la categoria AWARD: Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Spa; Oropan Spa; Persico Spa; per la categoria PRIZE: Farmalabor Srl; Fluid-o-Tech Srl; Nurjana Technologies Sr; Sergio Fontana Srl; per la categoria FINALISTE: Alperia Spa; ATIM Spa; Flash Battery Srl; Prosciuttificio San Michele Srl; Repower Italia Spa.

“Confindustria ha sempre riconosciuto e promosso la Ricerca e l’Innovazione come aree di intervento prioritario - ha dichiarato Francesco De Santis, Vicepresidente di Confindustria per Ricerca e Sviluppo - e questo impegno ha dato i suoi frutti. L’Italia, infatti, è ricca di imprese che riescono ad essere protagoniste a livello internazionale creando occupazione e benessere”. “Negli ultimi anni – ha spiegato De Santis - le aziende italiane hanno rafforzato la loro la capacità di tradurre i risultati della ricerca e sviluppo in prodotti, processi e servizi innovativi creando valore aggiunto per le imprese stesse e per il Paese. Il Pnrr, collegato alle politiche europee e nazionali, rappresenta una formidabile opportunità per colmare i gap che finora hanno rallentato la crescita del Paese. Un piano a cui ognuno deve dare il proprio contributo con responsabilità“.

Guarda la gallery Il Premio, promosso da Confindustria è il primo in Europa ad aver adottato i parametri dell’European Foundation for Quality Management (EFQM) e d è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai e Audi, con il contributo di Prima Sole Components e Warrant Hub e con il supporto tecnico di dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI).



Il Premio "Imprese per Innovazione" partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica e la cui cerimonia si terrà nel corso del 2022.