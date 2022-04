Confindustria, ZES: opportunità strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno

Le Zone Economiche Speciali rappresentano una opportunità strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno. Se ne parlerà il prossimo 21 aprile alle ore 10,30 a Bari, presso Confindustria Bari e BAT, in un convegno organizzato da Confindustria Puglia, in collaborazione con Confindustria Molise e Confindustria Basilicata.

Dopo i saluti di Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Sergio Fontana Presidente Confindustria Puglia, Vincenzo Longobardi, Presidente Confindustria Molise e Francesco Somma Presidente Confindustria Basilicata interverrà Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla giustizia.

Ne discuteranno, moderati da Giancarlo Fiume, caporedattore TGR Puglia RAI, Floriana Gallucci, Commissario ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Manlio Guadagnuolo, Commissario ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Marcello Minenna Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ugo Patroni Griffi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto.

Concluderà i lavori Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Sul tema è intervenuto con una nota l'Assessore allo Sviluppo Economico Refione Puglia, Alessandro Delli Noci: “Le disposizioni contenute nel decreto legge dello scorso 12 aprile, relative alle Zone Economiche Speciali (ZES) - promosse dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna - ci rassicurano perché accolgono, sebbene in parte, le nostre richieste presentate sia in sede istituzionale sia in occasione del nostro incontro a Expo Dubai".

"Prevedere la possibilità per le Regioni di aggiornare e rivedere le perimetrazioni delle aree ZES sulla base dell'effettivo interesse da parte di potenziali investitori - ha sottolineato Delli Noci - è una necessità impellente perché, dal 2019 ad oggi, non solo è mutato lo scenario di contesto ma, soprattutto, sono state poste all'attenzione dei Comitati di Indirizzo e ora anche dei Commissari Straordinari, interessanti proposte di nuovi insediamenti produttivi da localizzare in aree attualmente non inserite, o solo parzialmente inserite, in perimetrazione ZES".

"Dunque, in un momento complesso in cui è fondamentale garantire opportunità di sviluppo dei territori, sarebbe auspicabile prevedere che, attraverso procedure snelle e semplificate, possano essere inserite in perimetrazione aree in possesso di adeguate infrastrutture - viabilità, connessione con porti e aeroporti e le principali piattaforme logistiche, sottoservizi - o immediatamente infrastrutturabili su cui vi sia l'effettivo e concreto interesse di soggetti a realizzare nuovi significativi insediamenti produttivi".

"La nostra preoccupazione oggi riguarda i tempi - ha concluso Delli Noci - che non possiamo permetterci diventino troppo lunghi. Per questa ragione, questa settimana e la prossima incontreremo la Ministra per definire insieme a lei la strada migliore e la più celere”.

