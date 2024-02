Congresso Provinciale Fratelli d'Italia a Bari con Arianna Meloni

Michele Picaro è il nuovo presidente provinciale di Fratelli d'Italia Bari, il primo eletto dagli iscritti.

congresso provinciale bari fdi 2Guarda la gallery

“Più che un congresso provinciale, il primo che ha visto gli iscritti protagonisti - ha dichiarato a caldo Picaro - è stata una grande festa di Fratelli d’Italia. Una grande prova di democrazia: tanta gente in fila per poter votare non solo il sottoscritto, ma anche i componenti dell’esecutivo provinciale.

congresso provinciale bari fdi 4Guarda la gallery

“Sono particolarmente grato a chi ha voluto essermi accanto in questo giorno così speciale, in modo particolare alla responsabile della segreteria politica del partito, Arianna Meloni, che ha voluto essere presente a Bari, una presenza che ha galvanizzato la sala del Centro Congressi della Fiera del Levante gremita all’inverosimile, tanto da farle dire che l’accoglienza avuta a Bari l’ha addirittura commossa.

congresso provinciale bari fdi 5Guarda la gallery

“Ma i ringraziamenti sono anche per i tanti ospiti del congresso - i rappresentanti degli altri partiti dell coalizione e del mondo produttivo - doverosi anche quelli per il sottosegretario Marcello Gemmato, il senatore Filippo Melchiorre, gli altri parlamentari presenti (i senatori Maria Nocco e Ignazio Zullo, i parlamentari Mariangela Matera, Erio Congedo, Giandonato Lasalandra) e i miei amici e colleghi del Consiglio regionale (il capogruppo Francesco Ventola, Antonio Gabellone, Giannicola De Leonardis e Luigi Caroli) che si sono alternati per un saluto. Un grazie anche all’on. Francesco Filini, mandato da Roma a presiedere il congresso barese. Per ultimo, ma non ultimi, voglio ringraziare i dirigenti del partito, ma soprattutto i ragazzi di Gioventù nazionale che hanno fatto in modo che il congresso si svolgesse nel modo migliore".

congresso provinciale bari fdi 3Guarda la gallery

“E ora, dopo questa bella festa, tutti al lavoro per vincere le sfide elettorali più importanti per il nostro territorio: quella per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco, un appuntamento che coinciderà con le Europee, dove Fratelli d’Italia punta a confermare la sua leadership fra tutti i partiti.”

(gelormini@gmail.com)