Consiglio Regionale Puglia, la seduta del 23 aprile slitta al 7 maggio

La presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, informa che la conferenza dei presidenti ha adottato la decisione di non convocare per il 23 aprile prossimo il Consiglio regionale. È stata accolta dalla maggioranza dei presenti la richiesta fatta dal più numeroso gruppo di maggioranza di rinviare il Consiglio considerata la preannunciata assenza di un cospicuo numero di consiglieri nella giornata del 23.

"Così come accaduto in altre circostanze, su richiesta di altre forze politiche, l'istanza è stata accolta dalla maggior parte delle forze politiche presenti. È stata fissata per il 7 maggio la convocazione del prossimo Consiglio".

