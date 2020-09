Consiglio Regionale Puglia solo 8 donne, ma la Giunta sarà 50/50

Solo 8 donne su 50 consiglieri raggiungono il Consiglio Regionale, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dichiara:

“Oggi in ufficio in presidenza, abbiamo valutato tutta una serie di azioni che sono in corso soprattutto per la riapertura delle scuole, che archiviate le elezioni prenderanno finalmente il via. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente per questa riapertura".

"Sono in corso i calcoli abbastanza complessi per stabilire la composizione del Consiglio regionale - ha aggiunto Emiliano - non sappiamo ancora in maniera definitiva chi sarà eletto e chi purtroppo non ce la farà. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti i canditati, di tutti gli schieramenti, che pur non risultando eletti si sono battuti con onore e con grande impegno".

"Ma oggi è il momento di prendere subito una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro. La decisione - ha precisato Emiliano - di comporre la Giunta per metà con donne e per metà con uomini. Questo 50 e 50 noi lo dobbiamo a tutte quelle donne che hanno lottato per avere la doppia preferenza di genere. Voi sapete che di fronte ad uno stallo da parte del consiglio regionale, siamo riusciti a convincere il presidente del Consiglio e il ministro Boccia addirittura ad applicare i poteri sostitutivi per introdurre nella legge elettorale pugliese la doppia preferenza. E gli effetti credo che si vedranno".

"Abbiamo molte più donne elette dell’altra volta e certamente ci sono molte donne nella parte che io rappresento. Non sappiamo ancora chi sarà in Giunta e chi no, ma certamente sarà una Giunta - ha concluso Emiliano - in cui la parità di genere verrà rispettata in maniera stretta".

Sono tre, infatti, le donne in più rispetto alla scorsa legislatura, nonostante l'introduzione in extremis per decreto della doppia preferenza di genere, dopo che il Consiglio regionale non era stato in grado di approvare la norma relativa. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, allo stato attuale sono elette: Anita Maurodinoia (Pd), Lucia Parchitelli (Pd), Antonella Laricchia (M5S), Teresa Cicolella (Pd), Rosa Barone (M5S), Debora Ciliento (Pd), Loredana Capone (Pd), Grazia Di Bari (M5S).

(gelormini@gmail.com)