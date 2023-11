Conversano, 'La Resilienza' di Antonio Stragapede al Castello Ducale

Appuntamento da non perdere lunedì 27 novembre, ore18.30, a Conversano (Ba) nella sala del Castello al secondo piano, con l’ultimo lavoro editoriale di Antonio Stragapede: “La Resilienza Economica, Sociale ed Ambientale”, SECOP edizioni. E’ un saggio di sviluppo economico, in cui si vuole dare un contributo per indicare la strada giusta per il nostro Paese relativamente al sistema economico, sociale ed ambientale. Questo saggio cerca di creare un clima positivo, soprattutto per le nuove generazioni, offrendo ai giovani una visione efficace ed efficiente, con l'intento di attuare formule innovative di gestione economica e finanziaria.

Introduce la serata Silvia Serena Perrone della Libreria Emmaus, che ha organizzato l’evento, con il patrocinio del Comune di Conversano in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni PugliaVox, La Rinascita di Modugno. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Lovascio e dell’assessore alla Cultura, Katia Sportelli, l’autore dialogherà con Giuseppe Silvio L’Abbate. Ingresso libero.

SINOSSI - Nel libro il termine di Ripresa si concilia con il termine di Ripartenza, ma soprattutto il termine di Resilienza si unisce con il termine di Rinascita. Ripresa, Ripartenza, Resilienza, Rinascita, sono termini usati molto spesso, ma abusati ed utilizzati in economia. Il termine di Resilienza viene tanto usato in economia, ma senza quel reale valore iniziale, psicologico e sociale, presente nella nostra società. Resilienza è stato accostato all'economia, quando prima di tutto è un termine personale, quasi introspettivo. Per cui in questo periodo, post pandemico, c'è stato un uso ed abuso del termine di Resilienza.

In questo periodo si parla tanto di PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè quel piano governativo che vuole la ripartenza economica dell'Italia. Questo saggio vuole dare un quadro chiaro della situazione economica, sopratutto quella futuribile, dove la condizione umana e personale si unisce alla sfera sociale ed economica, oltre a quella ambientale. Senza dimenticare l'impatto economico che avranno le misure economiche verso le prossime generazioni dove il capitale umano sarà determinante per creare un clima di fiducia verso il futuro.

Nel libro si presentano anche, una serie di figure professionali innovative, altamente specializzate, per offrire ai giovani indicazioni su quali siano le nuove professioni del futuro. Queste nuove professioni sono essenzialmente legate ai settori dell'information tecnology e comunication. L'ITC è il macrosettore che sta facendo diventare Bari e tutta la città metropolitana, un polo di attrazione delle più grandi società italiane ed internazionali del settore, che permetteranno nei prossimi anni notevoli investimenti economici e finanziari, creando contestualmente, migliaia posti di lavoro e cercando così, di risolvere l'annoso problema dell'occupazione giovanile, nonché quella femminile.