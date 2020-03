PugliaItalia

Giovedì, 5 marzo 2020 - 18:23:00 Coronavirus, BPPB: permessi retribuiti per stare con i figli rimasti a casa BPPB: iniziativa per il personale dipendente, per emergenza chiusura scuole dopo il decerto del Governo per fronteggiare il Coronavirus.

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha deciso di intervenire prontamente per agevolare il proprio personale, fino al 13 marzo, promuovendo un’iniziativa che coinvolgerà oltre un terzo dei propri dipendenti. Tale misura si traduce nella possibilità di richiedere permessi retribuiti per i genitori che hanno figli compresi tra i tre mesi e i quattordici anni di età, dopo la chiusura delle scuole a seguito del decreto del Governo, per fronteggiare il Coronavirus. La BPPB garantirà la normale operatività in tutte le unità organizzative. (gelormini@affaritaliani.it)