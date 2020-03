Coronavirus, Decaro chiude i parchi: 'Andate via, mi avete costretto a farlo'

Il problema è trasversale, anzi ‘longitudinale’ ovvero lo stesso lungo tutto stivale.

Gli italiani sono fondamentalmente indisciplinati: dinanzi a regola non scatta il senso responsabile dell’osservanza, bensì lo stimolo o la sfida a trovare ‘rapidamente’ l’escamotage per aggirarla. Almeno, nella gran parte di loro.

Non si contano, in queste settimane, in questi giorni, persino in queste ore le testimonianze di irresponsabilità, che mettono regolarmente a rischio la salute di tutti. E’ una sorta di sindrome da ‘cupio dissolvi’. Dalla fuga alla stazione di Milano, affollando i treni in partenza prima del varo del decreto ministeriale sul blocco nelle zone rosse, alla movida diffusa anche dopo il secondo decreto di blocco totale sul territorio nazionale.

E così si è dovuti ricorrere alla chiusura completa di tutti i negozi, bar compresi, al momento per due settimane. Ma non si contano gli atti di cosiddetto ‘menefreghismo’ e le partite a calcetto organizzate negli spazi pubblici “Tanto il virus colpisce gli anziani”…, o la ressa alle imbarcaderi per l’Albania o altrove, nonostante le Stazioni Portuali abbiano tanto spazio a disposizione da garantire ben oltre il metro di distanza raccomandato ripetutamente.

E adesso è la volta anche dei Parchi e dei Giardini Pubblici. A Milano, a Roma, a Parma. Infatti, la sindaca di Roma Virginia Raggi firma un'ordinanza per la chiusura dei parchi cittadini, così come fa a Milano il sindaco Giuseppe Sala. Si tratta di un modo per impedire che il contagio nelle aree verdi, che continuano ad essere affollate in questi giorni, facendo registrare pericolosi assembramenti che possono favorire il contagio del virus.

Provvedimento già adottato dal presidente dell’ANCI e Sindaco di Bari, Antonio Decaro, che è andato personalmente nei parchi cittadini con i Vigili Urbani a ‘cacciare’ chi vi stazionava, invitandoli a tornare a casa e a rispettare le regole e scusandosi dicendo: “Mi avete costretto a farlo”.

“È necessario farlo - ha dichiarato Sala - 'ovviamente i parchi non recintati non potranno essere chiusi, ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite. Ed anche a Parma Federico Pizzarotti ha inviato un messaggio telefonico a tutti i parmigiani, annunciando anche la chiusura dei parchi. Così come resteranno chiusi anche i cancelli di numerosi cimiteri, dove saranno consentite, invece, solo le tumulazioni.

