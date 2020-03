Coronavirus, il supporto dei Farmacisti e di Federfarma

Coronavirus, percorso condiviso da Regione Puglia, Ordini dei Farmacisti e Federfarma per la gestione dell’emergenza. Dopo l'incontro al Dipartimento della Salute, il direttore Vito Montanaro ha dichiarato: “Grazie ai farmacisti per la conferma del prezioso supporto in una fase delicata a beneficio della comunità”.

Presenza, quindi, degli Ordini dei Farmacisti e di Federfarma ai tavoli tecnici della Regione Puglia sull’emergenza coronavirus; coinvolgimento della rete socio-sanitaria e assistenziale delle farmacie - presente in modo capillare su tutto il territorio - nella divulgazione delle iniziative degli organi preposti e per una corretta informazione relativa alle prassi da seguire; prevenzione e tutela della salute. Sono questi i temi condivisi nell’ambito dell’incontro svoltosi a Bari tra il direttore del Dipartimento per le politiche della Salute, Vito Montanaro e i presidenti di Ordine dei Farmacisti Bari e Bat, Luigi d’Ambrosio Lettieri, Federfarma Puglia Vito Novielli e Federfarma BAT Michele Pellegrini Calace, della Consulta regionale, Francesco Settembrini e con il delegato Fofi, Domenico Di Tolla.

“Ringrazio profondamente - ha sottolineato Montanaro - i farmacisti pugliesi che confermano attenzione, responsabilità e sensibilità nel mettere a disposizione della comunità competenze preziose anche in un momento particolarmente delicato come questo. Il ruolo svolto dalle farmacie pugliesi a supporto delle attività poste in essere dalla Regione Puglia trova continuità in queste ore e nel pieno coinvolgimento degli organi rappresentativi nell’ambito dei tavoli tecnici interessati alla gestione dell’emergenza Covid19”.

Dipartimento della Salute, Ordini e Federfarma condividono "La necessità di implementare le sinergie interistituzionali, per dare il massimo livello di efficacia ed efficienza alle attività di prevenzione e informazione” e di “porre attenzione alla sicurezza sia dei cittadini che degli operatori, con riguardo anche ai farmacisti e ai loro collaboratori”.

In questo senso, sarà verificata la necessità di applicare delle deroghe alla vigente legge regionale in materia di modalità di erogazione dell’assistenza farmaceutica sul territorio. L’obiettivo è quello di prevedere, nel caso di un eventuale inasprimento dell’emergenza, misure idonee a individuare le modalità di svolgimento del servizio in linea con le necessità sopravvenute, nel modo più efficace a tutelare le esigenze dei cittadini ed anche i profili di sicurezza degli operatori.

A questo proposito, D’Ambrosio Lettieri ha ricordato come sia fondamentale “Dotare con urgenza, ove le condizioni lo richiedano, anche i farmacisti che operano sul territorio, di dispositivi di protezione e cioè delle mascherine e degli altri ausili necessari. Risulta, infatti, fondamentale garantire la sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale collaboratore, al fine di assicurare la tenuta del servizio farmaceutico territoriale, che, integrato nel sistema sanitario regionale, contribuisce alla gestione dei bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. Con il dipartimento della salute si conferma un rapporto di stretta collaborazione, in una logica che vede le farmacie legittimate in modo pieno in una funzione strategica utile alla comunità”.

Montanaro ha anche espresso “Vivo apprezzamento per le farmacie che si sono messe a disposizione nel corretto allestimento delle preparazioni galeniche di presidi medico-chirurgici a fini disinfettanti.

“La Farmacia – ha detto Vito Novielli – ha saputo far fronte ai tentativi speculativi del mercato, con la ritrovata capacità di allestire preparazioni galeniche che hanno fatto fronte alla richiesta numerosa di soluzioni igienizzanti. La farmacia, d’altronde, accompagna la vita quotidiana delle persone e, in questa circostanza, ai farmacisti sono rivolte le domande per orientare scelte e indirizzare comportamenti”

“Federfarma continua ad essere in prima linea e ha messo a disposizione la rete logistica delle farmacie - ha sottolineato Michele Pellegrini Calace - per dare supporto ad ogni tipo di esigenza che la Regione dovesse individuare come utile per la gestione di ogni eventuale emergenza”.

A conclusione dell’incontro è intervenuto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha condiviso parole di gratitudine e vivo apprezzamento per l’impegno della comunità professionale dei farmacisti.

