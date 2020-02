Coronavirus Puglia: sanificazioni, Numero Verde e la lettera della Lega

L’indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL della Provincia di Taranto - secondo quanto comunicato dalla Regione Puglia - ha identificato i soggetti con i quali è entrato in contatto il paziente di Torricella. Si tratta della moglie e del fratello, ai quali è stato effettuato il test risultato positivo. Entrambi messi in quarantena fiduciaria.

Anche per questi due casi sospetti - conferma la nota - è stato previsto di effettuare il test di seconda istanza da parte dell’Istituto superiore di sanità. Nel contempo, sono partite le attività per sottoporre a permanenza domiciliare, con sorveglianza attiva domiciliare, i passeggeri del volo con il quale il paziente è rientrato da Milano Malpensa.

L’elenco ed i relativi numeri di telefono ottenuto dalla compagnia aerea - viene riferito dagli uffici di presidenza - è stato fatto oggetto di una apposita ordinanza, contingibile ed urgente, notificata attraverso i Carabinieri dei NAS del Comando Provinciale di Bari.

E' stato, inoltre comunicato, l'attivazione del numero verde informativo della Regione Puglia sul Coronavirus. Gli operatori del servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22 al numero 800713931.





Per informazioni generali sul #Coronavirus, sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito o il contatto con persone provenienti da aree a rischio è online la sezione del portale istituzionale: regione.puglia.it/coronavirus

Anche l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, d’intesa con il presidente Emiliano, ha voluto rassicurare maggiormente l’utenza, scrivendo una lettera ai gestori del trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro, con la quale ha chiesto l’adozione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi di trasporto.

“L’emergenza causata da COVID 19 - si legge nella lettera dell’assessore - rende necessarie alcune misure di prevenzione, oltre quelle già in atto o in itinere, al fine di rassicurare ulteriormente l’utenza. Pertanto, Vi chiedo di attivare misure straordinarie idonee ad evitare l’eventuale diffondersi del virus”.

In particolare, Giannini ha chiesto a tutti “di attivare un piano di pulizie straordinarie e di sanificazione, rispetto a quelle già pianificate, dei treni e dei bus che prevedano l’utilizzo di prodotti disinfettanti specifici ed efficaci, con particolare attenzione alle superfici di contatto (sedili, tavolini, ecc..), ai bagni e agli impianti di condizionamento dell’aria”.

Per l’assessore infine “Sarebbe opportuno distribuire a beneficio di tutti gli utenti che utilizzano i mezzi di trasporto, un vademecum sulle regole di comportamento da osservare per la prevenzione del contagio”.

I destinatari delle raccomandazioni dell’assessore Giannini sono Ferrovie Sud Est, Trenitalia, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, Cotrap e poi Città Metropolitana di Bari e le Province di Brindisi, Foggia, Bat e Lecce.

Sull'argomento dalla Lega Puglia (Paolo Taurino) si scrive una lettera al presidente della Regione, Michele Emiliano:

Illustrissimo Presidente Emiliano,

non amo attaccare nessuno ma a me sembra che la situazione le stia sfuggendo di mano. Lei è Presidente della Regione ed Assessore alla Sanità in Puglia e a me non pare che la salute dei pugliesi sia stata messa al primo posto del suo agire quotidiano.

Il paziente di Torricella, come da Lei annunciato sui media, è ricoverato e positivo al tampone come i suoi familiari ma dell'aereo con cui ha viaggiato perché se ne parla così poco? Il paziente viaggiava normalmente in un aereo di linea ma poi l'aereo è stato sanificato con opportune procedure così come indicato dal Ministero sulla pulizia delle superfici? Coloro che hanno viaggiato assieme al paziente infetto sono stati identificati e posti in quarantena? Con quali modalità? E le persone con cui sono state in contatto?

Sono stati ricostruiti i contatti avuti da domenica ad oggi da tutti questi ultimi? Lo sa che c'è un'alta probabilità di positività anche per tutti gli altri??? Sono stati identificati anche i passeggeri che hanno viaggiato successivamente con lo stesso velivolo? E il personale di volo? Che indicazioni ha fornito al Presidente di "Aeroporti di Puglia" a tal proposito?

In ultimo, a seguito della nota del Presidente Fials, Giuseppe Carbone, Le chiedo se sono state predisposte aree per pre-triage al fine di non far sostare pazienti affetti da coronavirus assieme ad altri pazienti afferenti al Pronto soccorso.

La contagiosità del virus è molto elevata, come ormai si sa, le risposte a quanto richiesto servono in breve tempo per salvaguardare tutti i cittadini pugliesi ed in particolare i più esposti.

Paolo Taurino Lega

