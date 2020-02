Coronavirus, test negativi in Puglia Le disposizioni di Regione e AdP

Risultati tutti negativi al test per SarsCoV-2 i campioni di casi sospetti giunti al Laboratorio di riferimento regionale. Lo comunica il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro: “Il continuo lavoro di accertamento e di sorveglianza attenta ci consente ad ora di escudere nella regione casi di COVID-19. Resta alta l’allerta e il livello di attenzione”.

In una lettera inviata ai Presidenti di Regione, Anci e Upi, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, comunica: "Il verificarsi dei recenti avvenimenti di emergenza sanitaria da COVID-19 che interessano il nostro Paese esigono la massima attenzione da parte di tutti i livelli di Governo, per fronteggiare la situazione in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. È pertanto prioritario non assumere iniziative autonome e non concordate. La situazione di emergenza va, infatti, fronteggiata con comportamenti e interventi omogenei, in modo da rendere più efficaci le misure di contenimento".

"L'Autorità nazionale - ha aggiunto il ministro Boccia al termine del vertice di governo a Palazzo Chigi - è al lavoro in maniera permanente presso la sede della Protezione civile, per fronteggiare in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, l'emergenza del Coronavirus. Ho sentito personalmente alcuni Presidenti di Regione del Mezzogiorno per evitare l'adozione di nuove ordinanze che si sovrapporrebbero con le indicazioni del tavolo nazionale. È necessario essere rigorosi in questa fase, rassicurare le comunità perché le azioni messe in campo sono a tutela di tutti. Le ordinanze regionali non concordate saranno impugnate. Nel coordinamento previsto martedì mattina dal tavolo permanente del governo in Protezione Civile, raccordato con tutte le Regioni, verranno fuori le indicazioni puntuali che dovranno osservare anche le Regioni non colpite direttamente da focolai connessi al Covid-19. Mai come in questo momento non hanno alcun senso provvedimenti autonomi e scollegati dalla regia nazionale".

"Mentre tutti stanno lavorando e si stanno spaccando la schiena per fronteggiare l'emergenza, Salvini continua la sua campagna elettorale permanente. Vuole sapere perché l'ho definito untore? Legga Manzoni e capirà. Nel frattempo prenda esempio dagli altri leader delle opposizioni che pur criticando con durezza il governo su questo tema mantenengono un atteggiamento corretto e responsabile".

E dal M%S, attraverso una nota diffusa, si dichiara: “Sul coronavirus occorre il massimo senso di responsabilità da parte delle istituzioni e dei cittadini per evitare che si diffonda il panico. Giovedì in audizione in Commissione Sanità (la cui convocazione abbiamo appreso dalla stampa) chiederemo all’assessore alla Sanità, Michele Emiliano, e al direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, di aggiornarci sia della riunione in programma domani a Roma con tutte le Regioni che dell’attuale situazione in Puglia per quello che riguarda l’attivazione delle misure di sicurezza e prevenzione".

"Le comunicazioni ai medici di famiglia e alle strutture sanitarie, devono essere tempestive - aggiungono i pentastellati - così come bisogna accertarsi che ci siano tamponi, disinfettanti, mascherine a sufficienza per il fabbisogno stimato sia negli ambulatori medici che nei presidi sanitari. Chiediamo a Emiliano di tenere aggiornati i consiglieri sulla Task Force e di tenere incontri periodici, perché non possiamo apprendere le notizie dalla stampa. Lo ripetiamo ancora una volta, serve il buonsenso di tutti, anche dei cittadini, a cui chiediamo di attenersi alla misure di prevenzione della Regione e di comunicare al medico di base se si è di rientro dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e se si è soggiornato in una di queste regioni negli ultimi 14 giorni. Ognuno deve fare la propria parte”.

Intanto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, nel comunicare che allo stato non si registra alcun caso di Coronavirus in Puglia - al momento ci sono cinque casi che presentano sintomi sovrapponibili a quelli del Coronavirus e sono tutti in corso di accertamento - fa sapere che "Non è possibile per la Regione Puglia, in mancanza di un caso accertato, emanare un’ordinanza a seguito del decreto legge del 23 febbraio 2020 e delle comunicazioni odierne da parte del ministro della Salute e del ministro per gli Affari regionali.

"Stamattina (Martedì 25/2) il Capo nazionale della Protezione Civile ha convocato tutti i presidenti di Regione per dare disposizioni in materia. In attesa della riunione di domani, il presidente Michele Emiliano ha comunque impartito le seguenti disposizioni in materia di prevenzione, alla luce dei flussi di persone – in particolare studenti – che stanno rientrando in Puglia da Regioni con focolai: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna".

"La Task Force regionale è al lavoro dall’inizio dell’emergenza su tutti gli aspetti organizzativi ed è inoltre in contatto permanente con la sala operativa della Protezione civile.

Questo il testo completo dell’atto:

Il Presidente della Regione Puglia

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”

Ritenuto che allo stato il Presidente della Regione Puglia non dispone dei poteri di emergenza di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede che per la applicabilità dello stesso ci sia almeno un caso positivo nel territorio della Regione Puglia;

Visto il Comunicato del Ministro della Salute n.89 del 24 febbraio 2020 con cui ha evidenziato che “è indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico. Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono scelte unilaterali di singoli territori”;

Ritenuto che in attesa di specifici provvedimenti preannunziati da parte del Governo come da valutarsi nel corso del Tavolo Permanente istituito presso la Protezione Civile presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri convocato per domani ore 10.00 risulta urgente e necessario porre in essere ogni utile tentativo di prevenire o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici comunque assai probabili stante la particolare espansività della contaminazione e il flusso di arrivo e rientro in Puglia di numerosissimi cittadini che a causa della adozione delle misure di contenimento adottate in altre Regioni contaminate stanno rientrando presso i luoghi di originaria residenza;

Considerato che l’attività di indirizzo in materia di prevenzione sanitaria rientra tra i poteri ordinari della Giunta Regionale anche al fine di conoscere e prevedere l’entità dell’effettivo rischio epidemiologico al fine di adottare decisioni organizzative che possano consentire di meglio fronteggiare l’eventuale inizio del contagio anche nel territorio della Regione Puglia;

Considerato

Che tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1^ febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto, come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, HANNO L’OBBLIGO di “comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva”;

INVITA

tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria.

A tal proposito da Aeroporti di Puglia si comunica: "Con riferimento al susseguirsi di notizie, non sempre verificate, in ordine all’evoluzione dell’emergenza sanitaria CoronaVirus, Aeroporti di Puglia conferma che la situazione negli aeroporti pugliesi è seguita con la massima e dovuta attenzione".

"In coordinamento con il Ministero della Salute, USMAF, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ENAC, Assaeroporti, Regione Puglia, Protezione Civile regionale, vengono rigorosamente applicati i protocolli al momento previsti in materia di controlli ai passeggeri in arrivo".

"Aeroporti di Puglia ringrazia le OO.SS. del personale della società per la sensibilità dimostrata in sede di tavolo permanente di confronto istituito al fine di recepire eventuali indicazioni e sollecitazioni da parte di quanti sono impegnati in prima linea nell’attività di assistenza ai passeggeri".

"Al contempo, al fine di assicurare la necessaria tranquillità a tutti gli operatori aeroportuali e ai passeggeri, sono state intensificate le attività di sanificazione ambientale, di pulizia nelle aree aeroportuali e sui mezzi. In accordo con le preposte strutture aziendali, è stata predisposta la distribuzione al personale di front line di mascherine e guanti monouso".

Aeroporti di Puglia conferma che la propria struttura, ad ogni livello, è costantemente impegnata nel monitorare la situazione e pronta a porre tempestivamente in essere ogni iniziativa utile alla salvaguardia della salute pubblica, attenendosi a eventuali nuove determinazioni che verranno assunte dalle Autorità competenti.

I canali di comunicazione di Aeroporti di Puglia - Facebook, Instagram - sono a disposizione di quanti avranno necessità di informazioni. Eventuali ulteriori richieste potranno essere indirizzate a info@aeroportidipuglia.it.

(gelormini@affaritaliani.it)