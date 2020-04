Covid-19 'Riuniti e mai soli', D'Avanzo-FG: il video di un infermiere positivo

Il video è stato girato da uno degli infermieri positivi al Covid-19 e ricoverato in isolamento all'Ospedale 'Giuseppe D'Avanzo' di Foggia.

E' stato girato per dimostrare l’efficacia del Kit cortesia, che i pazienti contagiati ricevono per il cambio e per la pulizia personale, nell'ambito del progetto “Riuniti e mai soli”.

Nel frattempo, grazie alla fornitura di tablet si è tenuto per la prima volta, al “D‘Avanzo” - Reparto post acuto, il gruppo di self help dei resilienti

In sintesi l’inizio della riabilitazione dopo la positività: in attesa degli ultimi tamponi, iniziano la riabilitazione psico sociale. Una pratica che vede la Puglia apripista dell'iniziativa: gli unici, infatti, in Italia a fare questo modello di assistenza.

