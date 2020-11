Covid-19, Elena Gentile (Pd): 'La sconfitta dei colori'

Non è una questione di COLORE, di COLORI. Il Lock down, questo secondo Lock down è una sorta di ritirata, una sconfitta,che è in capo a tutti, cittadini e Istituzioni.In primavera, colpiti alle spalle, impreparati, abbiamo reagito perché siamo stati comunità anche nel dolore.

Sapevamo, sapevano tutti che l’autunno sarebbe stato un nuovo Inferno, ancora più difficile e complicato da gestire, ma non abbiamo fatto tesoro della dolorosa lezione che covid 19 ci aveva consegnato. Noi cittadini abbiamo ripreso le nostre abitudini. E la stagione estiva ha sdoganato gli stili di vita di sempre.

In città come in vacanza. Tutti in strada finalmente. E poi sagre, feste, viaggi, una campagna elettorale celebrata come da copione. La mascherina, il distanziamento fisico sono diventati solo un brutto ricordo. E le Istituzioni sono andate in letargo .

Nessuna delle “indicazioni” che il virus ci ha consegnato sono state oggetto di decisioni coerenti. Dalla esecuzione di un tampone, alla riorganizzazione della medicina territoriale ed ospedaliera, ai traporti, alla scuola fino alla soluzione della drammatica carenza di personale del sistema sanitario.

Allora vi chiederete quali soluzioni ed in capo a chi la responsabilità? Io che ho l’abitudine di guardarmi attorno posso dire che in altri Paesi dalla Corea del Sud, all’Australia fino alla Cina l’epidemia è oggi solo un brutto RICORDO.

Questa scelta delle regioni differentemente colorate non mi convince politicamente. E’ il risultato di una relazione complicata tra lo Stato ed il Sistema delle Regioni. Pare più una valutazione dei sistemi sanitari che una strategia di contenimento, utile ad assolverele Istituzioni nazionali. Crea la percezione di una odiosa diseguaglianza tra territori,tra imprese, tra cittadini. In primavera eravamo comunità nazionale. Oggi non lo siamo più!

Elena Gentile