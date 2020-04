Covid-19, stabilimenti balneari: emessa ordinanza manutenzione pre-stagionale

Era e resta uno dei prioritari nodi da sciogliere, in vista del dopo Coronavirus, per provare ad attrezzarsi in qualche modo per la stagione estiva - in gan parte compromessa - ma che dovrebbe raccogliere ed accogliere i flussi di prossimità, nel caso di rallentamento della morsa sanitaria.

Pertanto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza per consentire le attività preparatorie dei lidi balneari pugliesi. Due articoli per sbloccare una questione che rischiava di rimanere compromessa, a poche settimane da quello che un tempo era fissato come avvio della stagione estiva.

I due articoli:

Art. 1 - Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno dell’area in concessione. E’ fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

Art. 2 - La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020. Sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

