Covid, rinascere vaccinandosi: 77enne festeggia nell'hub di Lecce

La Presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, in visita ai presidi somministrazione vaccini di Lecce. "Sono stata negli hub vaccinali di Lecce. Volevo vedere come procedono le vaccinazioni e ringraziare chi è in campo ogni giorno".

"Lasciatemi dire quello che ho visto, credo sia importante per tutti noi in questo momento. Non servono molte parole, sapete? Ne basta una: umanità. E vorrei accompagnarla con una foto scattata alla Caserma Zappalà".

"Loro sono gli ufficiali Mellone e Carecci, mentre mostrano un video girato il giorno prima. Una signora di 77anni, che aspettava per fare il vaccino, ha raccontato loro che era preoccupata ma che era contenta di vaccinarsi nel giorno del suo compleanno. 'Perché era un po’ come rinascere' ”.

"Quando è arrivato il suo turno gli ufficiali e gli operatori sanitari l’hanno accolta con un applauso mentre sullo schermo, allestito nella sala d’attesa, andava “Tanti auguri”. Perché così le persone si distraggono, si sentono a casa”.

"È una bella storia - ha sottolineato la Presidente Capone - una delle tante che ho avuto la fortuna di vedere e ascoltare. Una di quelle che dovremmo raccontare più spesso. Perché se c’è una cosa che questa pandemia dovrebbe averci insegnato è che nei momenti più difficili della vita “stringersi”, fare comunità nella pratica e non solo nelle parole, è il più grande atto d’amore che possiamo praticare e anche quello che tutti ci meritiamo"

(gelormini@gmail.com)

