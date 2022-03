Crisi rifiuti, ordinanza Emiliano riattiva temporaneamente impianto Conversano

L’allarme lanciato da Bar S.A. di Barletta, che ha interessato ben 39 dei 41 comuni dell’area metropolitana di Bari, riguardava l’impossibilità di conferire rifiuti indifferenziati all’impianto di bio-stabilizzazione di Conversano, per saturazione conseguente al blocco del vicino termovalorizzatore, a seguito di avaria.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ha firmato oggi un’ordinanza urgente che dispone la riapertura del sito, dato il riscontro di margini operativi individuati dall’Arpa. Con la stessa ordina: “Al Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl dell’impianto ubicato a Conversano, l’immediato ripristino dei conferimenti e quindi il riavvio dell’esercizio con la regolare accettazione dei rifiuti da parte dei Comuni conferitori”.

“Siamo sull’orlo di un’emergenza - aveva dichiarato il sindaco di Bitetto, Fiorenza Pascazio, che è anche presidente dell’Ager, mentre il primo cittadino di Bitonto, Michele Abbaticchio, aggiungeva: “Non possiamo svuotare i cassonetti stradali, né raccogliere la differenziata”.

La soluzione temporanea, trovata a Conversano, poggia su un’area provvisoria area di stoccaggio dei rifiuti: un piazzale dove i camion hanno ricominciato a scaricare le immondizie. In tal modo, si evita di paralizzare il servizio per qualche giorno, in attesa che torni in funzione il termovalorizzatore.

Una situazione simile riguarda i Comuni di una parte del Salento, anche in questo caso a causa della saturazione dell’impianto di Cavallino. La Regione, con la stessa ordinanza, ha autorizzato - in via eccezionale - l’incremento della capacità di stoccaggio.

Immediato il commento di Raffaele Fitto, che aveva puntato il dito sulla carenza di termovalorizzatori in Puglia: “L’ordinanza firmata da Emiliano è la conferma per iscritto, ove ce ne fosse bisogno, di quanto sosteniamo: i troppi NO, compresi quelli di Emiliano, hanno portato all’ennesima emergenza rifiuti e all’ennesima toppa, un’ordinanza ‘contingibile e urgente per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti urbani’.”

“Non avere i termovalorizzatori in Puglia - sottolinea l’europarlamentare salentino - dimostra chiaramente che il ciclo dei rifiuti non solo non è chiuso ma è destinato a creare grossi problemi ai sindaci pugliesi. Un fallimento non solo per i due termovalorizzatori revocati e quindi non realizzati, ma perché in 16 anni nulla è stato realizzato. Nessun impianto… e quindi continuiamo a portare i rifiuti fuori regione con costi che hanno un danneggiato finale: il cittadino che paga una delle TARI più alte in Italia. Senza contare il danno paesaggistico, igienico e ambientale”.

“Tutto questo – conclude Fitto - per la demagogia e il populismo dei tanti NO detti in questi anni producendo danni anche sotto il profilo energetico. Un disastro che ha nomi e cognomi… come le ordinanze!”.

