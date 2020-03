D'Eramo (Lega): 'Chi fa sondaggi su Cdx diviso, perde tempo e soldi'

Al momento non è dato sapere se la nota diffusa da Luigi D'Eramo (Lega) vuole essere l'ennesima sconfessione dell'ipotesi Raffaele Fitto, quale candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia al prossimo appuntamento elettorale di maggio, o la morsa alle fughe in avanti che nello stesso centrodestra, che vorrebbero tener fuori le decisioni sulla Puglia dal contesto 'largo' delle candidature, ritenendo di aver già concordato la cosa nella precedente tornata elettorale: quella che ha coinvolto le candidature dell'Emilia Romagna e della Calabbria.

Fatto sta che i toni sono piuttosto duri e perentori: "La nostra area politica sarà unita e vincente in Puglia come in Campania, nelle Marche e in Toscana - ribadisce l'onorevole e Segretario regionale pugliese della Lega - chi fa fare sondaggi con il centrodestra diviso perde soldi e tempo".

"Se mai fossero veri quelli pubblicati ultimamente - precisa D'Eramo - dispiace molto che due di questi (Noto e EMG) siano stati pagati da Fratelli d’Italia. La sintesi tra i leader nazionali Salvini, Berlusconi e Meloni, sarà sicuramente la migliore possibile e sarà quella che intercetta le istanze del nostro elettorato, che sono chiaramente quelle di una coalizione rinnovata nelle idee come nella squadra di governo".

"Fughe in avanti e imposizioni fanno parte, soprattutto in Puglia, del centrodestra del passato. che ha perso per 15 anni. Chi ancora una volta coltiva la tattica delle spaccature - conclude Luigi D'Eramo - non avrà seguito in una coalizione che unita può e deve cambiare il Governo nazionale di Conte e quello pugliese di Emiliano, ma soprattutto deve cambiare al Sud una storia di 50 anni di ritardi, inefficienze, sprechi e clientele".

