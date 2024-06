Dal G7 al P8, SEC Italia e la radice Mediterranea in Puglia

"Il futuro è nelle radici" e la SEC Newgate Italia fa perno sulla "punta di diamente" pugliese, tra le 11 propaggini regionali italiane, e recupera il legame storico che a suo tempo ispirò la nascita della società di servizi e comunicazioni: Aristotele e Cicerone: ovvero la contaminazione decisamente mediterranea tra identità greca e oratoria civica romana.

Pertanto, chiuso da poco il G7, in Puglia si è tenuto il P8, "la notte del panzerotto", il gustoso summit targato SEC Mediterranea, l’agenzia barese di relazioni pubbliche confluita di recente in Sec Newgate Italia.

Taglio torta SECGuarda la gallery

Una vera e propria parodia del G7 tenutasi nella galleria Misia Arte di Bari, che ha visto competere giornalisti del territorio, clienti e partner dell’agenzia in un quiz sulle più celebri gaffe dei grandi della Terra in vertici internazionali dagli anni ’60 a oggi. Decantato pubblicamente anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, protagonista della serata è stato uno dei più celebrati manicaretti della cucina barese, il panzerotto: sette i gusti proposti per riproporre specialità gastronomiche tipiche di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

Durante l’evento si sono celebrati i 35 anni di Sec Newgate Italia, prima realtà a livello nazionale nel settore delle relazioni pubbliche, e artefice del gruppo internazionale SEC Newgate, oggi 20mo al mondo con circa 1.400 professionisti dislocati in 30 paesi di cinque continenti.

“Il nostro gruppo – ha dichiarato il CEO di SEC Newgate, Fiorenzo Tagliabue presente alla serata - fornisce oggi consulenza a oltre 1.500 aziende nel mondo per aiutarle a costruire, incrementare e proteggere la loro reputazione e il loro business. Lo facciamo attraverso una rappresentazione trasparente ed efficace della loro identità e vision, un dialogo costante e creativo con tutti gli stakeholder, la tempestività nella gestione di crisi e opportunità".

"Con l’integrazione in SEC Newgate Italia dell’agenzia pugliese, creata nel 2001 con Gianluigi Conese - ha sottolineato Tagliabue - ancora più di prima, il Gruppo può mettere a disposizione delle imprese pugliesi il nostro know how e le nostre relazioni in Italia e nel mondo”.

A proposito di reputazione, è targata SEC Newgate ‘TRUE’, l’innovativa piattaforma basata sull’Intelligenza Artificiale sviluppata con l’Università di Pavia che consente di tracciare e misurare la reputazione aziendale nel medio e lungo periodo.

“È uno strumento che potrebbe essere di grande utilità a tante imprese pugliesi - ha aggiunto il direttore di SEC Mediterranea, Gianluigi Conese - attraverso l’analisi semantica dei contenuti raccolti da tutte le fonti pubbliche come stampa, radio, TV, web e social media riusciamo ad analizzare giudizi, comportamenti ed emozioni, valutando la reputazione aziendale in modo dinamico con report e indici ad hoc”.

(gelormini@gmail.com)