Dalla Puglia il cordoglio per la morte di Roberto Maroni

Le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per la morte prematura di roberto Maroni: “La notizia della scomparsa di Roberto Maroni mi rattrista molto. Ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane, il senso delle istituzioni e la passione politica. Il confronto con lui è stato sempre leale. Ci lascia un appassionato protagonista della politica italiana. Un pensiero alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene”.

"Profondamente addolorato e vicino alla famiglia per la scomparsa di Roberto Maroni; personalità dall'alto spessore politico, sempre corretto e pronto al dialogo", ha scritto in una nota diffusa Francesco Boccia, senatore PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.

"Roberto nel 2019, invitato a diventare componente della Commissione del Governo Conte 2 sulla corretta attuazione dell'autonomia - ha ricordato Boccia - accettò, senza farsi condizionare dal diverso orientamento politico dando a tutti una lezione di stile, umiltà e senso dello Stato".

"Fu anche suo il merito se nel 2020 riuscimmo tutti insieme a predisporre l’unica proposta unitaria a tutt’oggi, portata in Conferenza Unificata, con Regioni, Enti locali e città metropolitane del Nord e del Sud tutte dalla stessa parte: la parte dello Stato unitario. Roberto Maroni - ha concluso Boccia - mancherà a tutti coloro che credono nella politica del dialogo e del confronto”.

Anche la Fondazione Tatarella esprime alla famiglia e ai suoi cari il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Roberto Maroni.

“Roberto era una persona straordinaria, prima che un uomo dotato di un grande senso delle Stato", ha dichiarato Fabrizio Tatarella, nipote di Pinuccio e Vicepresidente della Fondazione Tatarella, nel ricordare la grande amicizia tra Maroni e Tatarella, nata durante il primo Governo Berlusconi nel 1994.

“Roberto Maroni e Pinuccio Tatarella sono stati i primi Vicepresidenti del Consiglio dei ministri del primo Governo di centrodestra in Italia. Non solo. Sono stati fondamentali nella costruzione del centrodestra del futuro. Grazie alla loro amicizia sincera hanno lavorato per avvicinare le posizioni sul federalismo della Lega Nord e le istanze presidenzialiste della destra di An e per ancorare la Lega di Bossi nel centrodestra dopo la crisi del dicembre del ‘94 che decretò la fine del primo Governo Berlusconi”.

“Più volte - ha ricordato ancora Fabrizio Tatarella - Maroni ha onorato la memoria di Pinuccio. Ricordo quando da Ministro, in forma privata e senza clamori, mi chiese di venire a visitare la cappella in cui riposa mio zio a Cerignola".

“Spesso ci siamo sentiti e visti, l’ultima volta in Puglia, a Bisceglie per presentare un libro su Pinuccio. Avevamo anche immaginato una sua visita alla Fondazione Tatarella, a Bari, magari per presentare il suo ultimo libro “Il Viminale esploderà”. Lo faremo lo stesso. Per onorare Roberto”.

