Daniela Saliani, l’arte e la gioia di mettersi in gioco

E’ sorprendente come Daniela Saliani, artista pugliese con radici nella città di Modugno (Ba), riesca a fare sintesi della sua vita professionale, del suo estro creativo e delle passioni nel tempo libero, con la leggerezza caleidoscopica e intrigante del gioco.

Saliani locandinaGuarda la gallery

Il gioco quale strumento incisivo e coinvolgente nella formazione e nella didattica per le generazioni più giovani, il gioco nella declinazione internazionale degli idiomi per interpretare ruoli e personaggi nella recitazione teatrale, il gioco divertente ed espressivo nel combinare i colori sulle sue tele, per vivacizzare con maestria i suoi lavori.

In questa mostra negli spazi originali di Banca Generali Private a Bari, Daniela Saliani si ripropone all’attenzione dei suoi estimatori rinnovando il piglio creativo e ribadendo, attraverso i suoi cromatismi tipici e i tratti eleganti dei suoi soggetti, il piacere di fare arte e la gioia di mettersi - ancora una volta - in gioco.

Saliani ProfessoreGuarda la gallery

Questa volta il filo conduttore dell’allestimento è la ricerca e il disvelamento della personalità di ciascuno, attraverso il modo di sapersi giocare le carte. Le carte distribuite sono quelle che il caso ci assegna: tocca a ciascuno di noi saperle combinare e con esse costruire una strategia, per determinare il proprio destino.

Saliani Sole OcchiGuarda la gallery

Mettersi in gioco, pertanto - secondo quello che i lavori di Daniela Saliani ci suggeriscono - è predisporsi e aprirsi al cambiamento, con tenacia e anche con fiducia. E’ lavorare su sé stessi con pazienza e perseveranza, trovando il modo di mettersi sempre in discussione. In pratica, a reinventarsi: per cogliere al meglio ogni occasione, per affermarsi e raggiungere dei successi.

Saliani BariGuarda la gallery

Il volo di una Mongolfiera, l’abbaglio del Sole negli Occhi, il roteare ammaliante di una Roulette, così come i morsi dell’Invidia o la sapienza di un Professore, la maschera del Pudore e i tweet affascinanti della Poesia, fino alla maestosità dell’Intelligenza e alla meraviglia dei Rosoni di Puglia - che rimandano alla Ruota della Fortuna - non sono né tarocchi né carte del Mercante in Fiera, ma manifestazioni di gioia fissate sulla tela, sulla juta o sui materiali più disparati: ricchi e forti dell’impalpabile preziosità di un sorriso.

Saliani joker RuotaGuarda la gallery

In definitiva, la galleria vivace di Daniela Saliani ci dice che la chance “il joker” conta, certo, ma alla lunga è l’abilità personale e la propria capacità empatica a fare inesorabilmente la differenza.

(gelormini@gmail.com)