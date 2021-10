Daria Cascarano, pugliese in lista a Roma: scontro col terrorista

Una donna pugliese tra le fila dei candidati di Fratelli d'Italia al comune di Roma Capitale. Daria Cascarano classe ’78, formazione cattolica e molto attiva nel sociale, con un occhio attento al mondo dei bambini con il ‘Comitato art. 34 - Genitori per la scuola, ma non solo’.

Insieme al suo compagno, Potito Perruggini - fondatore dell'Osservatorio per la verità storica Anni di Piombo - ha affrontato "a muso duro" il terrorista di Prima Linea, Enrico Galmozzi, che uccise nel ‘76 Enrico Pedenovi e nel 77 il brigadiere Giuseppe Ciotta.

“Periodi in cui, purtroppo - ha detto - gli scontri furono drammatici, rendendo evidente la totale mancanza di coscienza per il sangue che quegli assassini versarono e del terrore in cui fecero cadere l'Italia”.