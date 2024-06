Dario Stefàno: 'Vetrina G7 e voli su Brindisi alle stelle'

La nota-denuncia di Dario Stefàno sul caro prezzi voli per Brindisi della Compagnia ITA Airways.

"Abbiamo certamente avuto una grande occasione di vetrina con il G7 in Puglia, che ci ha presentato al mondo con le nostre bellezze, i nostri luoghi carichi di storia, le nostre ambizioni, la laboriosità dei nostri operatori. Ci ha offerto come luogo attrattivo e intrigante, perché autentico".

"Se però, per raggiungere la Puglia, il Salento - lamenta Stefàno - continueremo a dover pagare, in economy, una tariffa superiore ai 700 euro per persona, la partita resta complicata, impossibile da giocare. Io credo che poche persone potranno farlo, sia che decidano di venire in Puglia per ragioni di lavoro ed ancora meno se immaginassero di farlo per vacanza".

"Ma anche gli imprenditori pugliesi sono fuori mercato - sottolinea Stefàno - a parità di “bravura” hanno appesantimenti enormi da superare, che ci rendono meno competitivi di quanto potremmo a parità di condizioni".

"Si continua - conclude - a non voler vedere uno dei tanti ostacoli, grande quanto una montagna difficile da scalare.