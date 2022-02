Decarbonizzazione, ArcelorMittal: la Francia investe nell'acciaio pulito

Visitando il sito di ArcelorMittal a Dunkerque, in Francia, il primo ministro francese Jean Castex, il ministro per la transizione ecologica Barbara Pompili e il ministro dell'Industria Agnès Pannier-Runacher sono stati accolti da Eric Niedziela, presidente di ArcelorMittal France e vicepresidente di Azione per il clima ArcelorMittal Europe, Matthieu Jehl, CEO di ArcelorMittal France, Bruno Ribo, CEO di ArcelorMittal Méditerranée e Yves Koeberlé, CEO di ArcelorMittal Europe - Flat Products.

Il Primo Ministro ha annunciato il sostegno del governo francese al programma di decarbonizzazione di ArcelorMittal in Francia, che prevede un investimento di 1,7 miliardi di euro nei siti francesi di Fos-sur-Mer e Dunkerque. Questo investimento consentirà una profonda trasformazione della produzione di acciaio in Francia e una riduzione totale di quasi il 40% o 7,8 milioni di tonnellate all'anno delle emissioni di CO2 di ArcelorMittal in Francia entro il 2030. Questa trasformazione rappresenterà una riduzione del 10% delle emissioni di gas serra dalla produzione industria in Francia e mettere l'industria siderurgica francese sulla strada dell'accordo di Parigi.

La trasformazione delle attività siderurgiche genererà dinamiche positive e sostenibili per l'occupazione e l'attività industriale in Francia, in particolare nelle aree di Dunkerque e Fos-sur-Mer.

ArcelorMittal realizzerà investimenti per 1,7 miliardi di euro entro il 2030 per accelerare la decarbonizzazione dei suoi siti di produzione di acciaio a Fos-sur-Mer e Dunkerque, pur mantenendo capacità di produzione equivalenti:

A Fos-sur-Mer, ArcelorMittal costruirà un forno ad arco elettrico (EAF). Questa nuova unità integrerà il forno siviera annunciato lo scorso marzo e supportato dal piano di risanamento francese "France Relance". Insieme, questi investimenti trasformeranno Fos-sur-Mer in un sito di riferimento per la produzione di acciaio circolare a basso tenore di carbonio, realizzato con acciaio riciclato;

A Dunkerque, ArcelorMittal costruirà un'unità di riduzione diretta del ferro (DRI) da 2,5 milioni di tonnellate per trasformare il minerale di ferro utilizzando l'idrogeno invece del carbone. Questo DRI sarà accoppiato con un forno elettrico a tecnologia innovativa e completato da un ulteriore forno elettrico ad arco (EAF). Sono già in corso altri investimenti per continuare ad aumentare la quota di rottami di acciaio utilizzati.

I nuovi impianti industriali saranno operativi a partire dal 2027 e sostituiranno gradualmente 3 altiforni su 5 di ArcelorMittal in Francia entro il 2030 (2 su 3 a Dunkerque, 1 su 2 a Fos).

La decarbonizzazione dei siti di Fos-sur-Mer e Dunkerque contribuirà al mantenimento e allo sviluppo dell'industria siderurgica francese. Sosterrà inoltre il rafforzamento e lo sviluppo degli ecosistemi locali, generando dinamiche positive e sostenibili per l'occupazione e l'attività industriale in Francia, in particolare nelle aree di Dunkerque e Fos-sur-Mer.

Commentando, Eric Niedziela, Presidente di ArcelorMittal France e Vice President Climate Action ArcelorMittal Europe, ha dichiarato: “ArcelorMittal è onorata che lo Stato francese supporti i nostri progetti. Siamo orgogliosi di avere questa opportunità unica di contribuire agli obiettivi del piano France 2030 e di mantenere una forte industria manifatturiera in Francia, al servizio dei mercati europei. Il team dirigenziale di ArcelorMittal e i suoi 15.500 dipendenti in Francia sono mobilitati per avere successo in questa nuova rivoluzione industriale e saremo felici di accogliere nuovi talenti disposti a partecipare a questa straordinaria avventura”.

E Yves Koeberlé, CEO di ArcelorMittal Europe - Flat Products, ha aggiunto: “In qualità di leader nella produzione di acciaio, ArcelorMittal si impegna a decarbonizzare i suoi impianti in Europa per servire i nostri clienti industriali: automotive, packaging, edilizia, trasporti, ma anche energia solare ed eolica e future reti per la cattura di idrogeno e CO2. Siamo grati per questo sostegno da parte dello Stato francese, che consentirà la grande trasformazione dei nostri siti a Fos-sur-Mer e Dunkerque, che insieme rappresentano oltre un terzo della produzione di acciaio piatto di ArcelorMittal in Europa”.

A tal proposito, Matthieu Jehl, CEO di ArcelorMittal France, ha aggiunto: “Questo supporto rende possibili gli investimenti estremamente elevati che dobbiamo fare per decarbonizzare la produzione di acciaio nel nostro sito di Dunkerque, il più grande sito di produzione di acciaio d'Europa. Continueremo quindi a trasformare i nostri siti in Francia per fornire ai nostri clienti acciaio a basso tenore di carbonio”.

Mentre Bruno Ribo, CEO di ArcelorMittal Méditerranée, ha precisato: “Il nostro sito di Fos-sur-Mer subirà una trasformazione unica nel suo genere per decarbonizzare. I nostri team stanno già implementando un primo investimento – il nostro forno siviera – che aumenterà la nostra produzione di acciaio a basso tenore di carbonio. Siamo pronti per continuare".

Le operazioni francesi di ArcelorMittal hanno già iniziato a lavorare su una seconda fase del loro programma di decarbonizzazione, che utilizzerà le tecnologie implementate durante la prima fase, insieme alle tecnologie di cattura e stoccaggio o utilizzo del carbonio (CCU/S), supponendo che la tecnologia maturi sufficientemente e la regolamentazione garantisca esso redditività economica. Questo secondo passaggio consentirà alle operazioni francesi di ArcelorMittal di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050.

La partnership tra ArcelorMittal e il governo francese per i progetti è soggetta all'approvazione dell'UE, prevista entro il secondo trimestre di quest'anno, nonché alla disponibilità di infrastrutture e forniture energetiche economicamente valide.

L'obiettivo della decarbonizzazione fissato da ArcelorMittal in Francia - secondo quanto annunciato - prenderà corpo lungo tre strade verso la carbon neutrality., per fare la propia parte nella lotta al cambiamento climatico, con l'ambiziose di una riduzione del 35% delle emissioni di CO2 in Europa e una riduzione del -25% a livello globale entro il 2030; e carbon neutrality entro il 2050.

Per fare ciò, ArcelorMittal intende cambiere completamente il modo in cui produce l'acciaio:

✅ Aumentare il riciclaggio dell'acciaio: un chilo di acciaio prodotto da ArcelorMittal in Francia conterrà presto fino al 25% di acciaio riciclato

✅ Sviluppare DRI innovativi, per fare acciaio senza carbone, con idrogeno

✅ Cattura della CO2 residua per la conservazione o l'utilizzo (CCU/S).

(gelormini@gmail.com)