Dentalevante 2021, i Dentisti Italiani a Bari: formazione e educazione

Torna puntuale l’appuntamento con Dentalevante, l’evento congressuale organizzato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) di Bari-Bat. L’edizione 2021, la XXVI, la XVIII del Memorial Giuseppe Sfregola, si svolgerà in presenza venerdì 12 e sabato 13 novembre al The Nicolaus Hotel di Bari, per offrire a tutto il mondo odontoiatrico uno strumento di educazione, formazione e sviluppo.

Dentalevante è divenuto negli anni un’importante occasione di incontro delle professionalità di settore, tra le più diverse, in un contesto che coinvolge tutti in una pluralità di interventi e di soluzioni. Nelle due giornate di lavori, l'evento, infatti, offrirà sessioni parallele dedicate all'odontoiatria, all'ortodonzia, all'odontotecnica, all'igiene dentale e gli Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) personale di segreteria, nella consapevolezza dei numerosi aspetti che concorrono a preservare un sorriso sano e luminoso.

In particolare la prima giornata, venerdì 12 novembre, sarà inaugurata dal Presidente Nazionale di ANDI, Prof. Carlo Ghirlanda e ospiterà due sessioni di Educazione Continua in Medicina (ECM), una odontoiatrica e l’altra di ortodonzia sulle più recenti acquisizioni in ambito medico-scientifico. La seconda giornata, sabato 13 novembre, si aprirà alle ore 8.45 e ospiterà una sessione congiunta per Odontoiatri e Odontotecnici (con crediti formativi solo per i primi) e altre due sessioni separate dedicate una agli Igienisti dentali e l’altra agli ASO e al Personale di Segreteria.

"Partendo dall’obiettivo di fornire conoscenze e aggiornamenti nelle varie discipline scientifiche e organizzative - spiega il Presidente ANDI Bari-Bat, Fabio De Pascalis - nell’edizione di quest’anno avvertiamo la necessità di individuare il percorso che porta il paziente al benessere nella propria vita di relazione".

Sono tante le novità che caratterizzeranno Dentalevante 2021. La prima è “Disegna la Mascotte del Dentalevante”, il contest indirizzato alle scuole medie pugliesi nella ricerca di un’immagine che accompagnasse l’evento. La mascotte del Dentalevante sarà presentata sabato 13 novembre, nel corso della sessione conclusiva e avverrà contestualmente alla consegna del premio: un buono spesa in libri di euro 500 per la scuola dello/a studente/ssa vincitore/trice del contest. Il ruolo della mascotte sarà quello di guidare le giovani generazioni alla scoperta di tutte le azioni necessarie a prevenire e preservare la salute della bocca e il sorriso.

"Ma tra gli obiettivi che questa convention si propone c’è anche quello di trasmettere le conoscenze e le competenze per consentire di accrescere, insieme alle proprie capacità - precisa Fabio De Pascalis - la volontà di impegnarsi per implementare il lavoro in team, la solidarietà, la tolleranza ed il rispetto per la persona». Ed è proprio per coltivare l'idea di solidarietà che è stato ideato il mini-torneo di calciobalilla umano che si terrà nella mattinata di domenica 14 novembre. Il ricavato sarà interamente devoluto alle Suore di Maria Ausiliatrice che sostengono le famiglie bisognose del quartiere San Girolamo di Bari. Altra novità è rappresentata da una simpatica riffa per tutti i partecipanti, organizzata in collaborazione con le aziende espositrici che hanno messo a disposizione numerosi premi. L'estrazione si svolgerà sabato 13 novembre.

L'edizione 2021 di Dentalevante prevede l'utilizzo della tecnologia touchless: grazie un’app realizzata dalla Meeting Planner, società organizzatrice dell’evento, i partecipanti potranno accreditarsi con il QR code generato in fase di registrazione e ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

IL PROGRAMMA

Venerdì 12 novembre

Sessione odontoiatria

(sessione ECM)

Ore 08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 09.30 saluti delle Autorità. Introduzione ai lavori e presentazione degli obiettivi formativi Fabio De Pascalis

Presidenti di sessione: Nicola Achille, Nicola Carretta

09.30 – 11.00 Le stampanti 3D in odontoiatria – lo stato dell’arte, Francesco Mangano

11.30– 13.00 P3 Guided Technique Protocollo digitale per la riabilitazione dei mascellari, Alberto Pispero

Presidenti di sessione: Alessandro Colella, Massimo Corsalini

14.15 – 15.30 Speed Up Therapy - Integrazione dell’utilizzo degli allineatori sui mockup all’interno del flusso di lavoro delle riabilitazioni adesive, Davide Foschi

15.30 – 16.45 I materiali metal free in protesi digitale: estetica e funzione, Alessandro Vichi

17.15 – 18.30 La chirurgia rigenerativa con osso autologo secondo la scuola del Prof. Khoury, Stefano Trasarti

18.30 Chiusura dei lavori prima giornata e verifica di apprendimento con questionario ECM

Sessione ortodonzia

(sessione ECM)

08.15 – 08.45 Registrazione dei partecipanti

08.45 – 09.00 Introduzione ai lavori e presentazione degli obiettivi formativi, Fabio De Pascalis

Presidenti di sessione: Pietro Convertino, Luigi Zagaria

09.00 – 10.00 Biomeccanica degli allineatori ortodontici e focus sulla prevenzione del morso aperto posteriore, Giovanni Coloccia

10.00 – 11.00 Elastodontic Therapy: la bio-ortodonzia funzionale nel paziente in crescita e nell’adulto, Filippo Cardarelli

11.30 – 13.00 La nuova piattaforma ortodontica digitale: dall’impronta al sorriso, Salvatore Ranieri

Presidenti di sessione: Danilo Depalo, Sileno Tancredi

14.15 – 15.30 La clinica degli allineatori (parte 1), Paolo Francesco Gallo

17.15 – 18.30 La clinica degli allineatori (parte 2), Paolo Francesco Gallo

Chiusura dei lavori prima giornata e verifica di apprendimento con questionario ECM

Sabato 13 novembre

Sessione congiunta per Odontoiatri e Odontotecnici

(sessione ECM solo per Odontoiatri)

08.45 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 09.30 Saluti delle Autorità

Presidenti di sessione: Vito Crincoli, Domenico Lafornara

09.30 – 11.00 Come pianificare la realizzazione di riabilitazioni complesse (parte 1), Sandro Pradella, Claudio Nannini

11.30 – 13.00 Come pianificare la realizzazione di riabilitazioni complesse (parte 2), Sandro Pradella, Claudio Nannini

Presidenti di sessione: Michele Covelli, Antonello Filipponio

14.15 – 15.30 Il flusso di lavoro digitale nella clinica quotidiana: evoluzione o rivoluzione?, Massimiliano Urso

15.30 – 16.30 La protesi ed il volto: approccio multidisciplinare alla gestione dei casi complessi, Alessandro Iorio Siciliani

16.30 Chiusura dei lavori seconda giornata e verifica di apprendimento con questionario ECM

Sessione Igienisti dentali

(sessione no ECM)

Presidenti di sessione: Domenico Caniglia, Michele Morgese

09.30 – 11.00 Scienza del Biofilm e mininvasività: la terapia parodontale non chirurgica si proietta nel futuro, Angela Rosato

11.30 – 12.15 Individuazione delle cause dell’alitosi, Antonella Degennaro

12.15 – 13.00 Valenza scientifica sull’impiego di prodotti al fluoro, Piero Trabalza

Sessione ASO e personale di segreteria

(sessione no ECM)

Presidenti di sessione: Silvia Chieppa, Laura Morgese

09.30 – 11.00 Il ruolo dell’ASO in un mercato competitivo e di cambiamento, Alessandro Cannarozzo

11.30 – 12.00 Rischi per le ASO in stato di gravidanza, Ignazio Zullo

12.00 – 12.30 Rischi per la salute dovuti all’esposizione alla radioprotezione nello studio odontoiatrico, Rita Terlizzi

12.30 – 13.00 Il rischio elettrico nello studio odontoiatrico, Maurizio Manzari

