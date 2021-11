Dentalevante a Bari - XVIII Memorial 'Giuseppe Sfregola'

"Dentalevante è stata l’occasione per ribadire, anche nel delicato periodo della quarta ondata della pandemia, la sicurezza dello studio odontoiatrico - ha affermato con soddisfazione il Presidente Nazionale di ANDI, Professor Carlo Ghirlanda, in apertura dell’evento - confermando la grande sicurezza e la grande competenza nella gestione del rischio, anche biologico e anche sanitario che gli studi odontoiatrici oggi in Italia riescono a realizzare a tutela dei propri pazienti. È stata anche occasione per l’approfondimento di ulteriori competenze in un nuovo settore dell’odontoiatria che si sta sviluppando, la digitalizzazione, in un momento in cui si va verso un’odontoiatria sempre più verde, e anche a garanzia di una maggiore sostenibilità dell’accesso alle cure per i pazienti".